Sustenpass Militär-Lastwagen stürzt über 200 Meter in die Tiefe – beide Insassen sterben Am Sustenpass durchbrach ein Militär-Lastwagen ein Geländer und stürzte anschliessend rund 220 Meter das steil abfallende Gelände hinunter. Beide Insassen wurden dabei aus dem Lastwagen geschleudert und verstarben noch auf der Unfallstelle. 26.06.2022, 13.12 Uhr

Ein Lastwagen fuhr am Samstagnachmittag auf der Sustenstrasse in Richtung Wassen, als er im Gebiet «Rässegg» mit dem seitlichen Rohrgeländer kollidierte. Der Lastwagen durchbrach das Geländer und stürzte über 200 Meter in die Tiefe. Der Lastwagen überschlug sich dabei mehrmals, wobei beide Insassen aus der Kabine geschleudert wurden.