Suworow-Denkmal «Alles im privaten Rahmen»: Urner Regierung nimmt Stellung zum Nachtwölfe-Treffen in Andermatt Die Gedenkfeier für den russischen General Alexander Suworow vor seinem Denkmal in Andermatt: Konnte die Urner Regierung das Treffen nicht verhindern, oder wollte sie nicht?

Der Kanton Uri hat in den letzten Tagen schweizweit für Schlagzeilen und Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Grund ist die traditionelle Gedenkfeier für den russischen General Alexander Wassiljewitsch Suworow vor seinem Denkmal in der Schöllenenschlucht bei Andermatt, die vergangenen Samstag unter Anwesenheit des russischen Botschafters Sergei Garmonin und der Vertreter des Putin-nahen Bikeklubs Nachtwölfe stattfand.

Ein internationales Treffen von Putins Motorradgang: Bilder von vergangenem Samstag verbreiten sich im Netz. Bild: Facebook

Für die Propaganda der russischen Medien war die Zeremonie ein gefundenes Fressen. Die russische Nachrichtenagentur Tass schrieb triumphierend, dass die Feier trotz Widerstand der Schweizer Behörden habe stattfinden können.

Das Denkmal stehe auf einem Grundstück, das sich im Privatbesitz des russischen Staates befinde, schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage von CH Media. Jedoch handle es sich dabei keineswegs um extraterritoriales Gebiet.

Auf die Frage, ob die Schweizer Behörden versucht hätten, die Durchführung des Anlasses zu verhindern, schreibt das EDA:

«Der Entscheid zur Durchführung des Anlasses lag beim Kanton. Die Kantonsbehörden haben angeordnet, dass die Zeremonie mit Einschränkungen durchgeführt werden soll.»

Seite an Seite vor dem Suworow-Denkmal: Botschafter aus Belarus und Russland mit Nachtwölfen. Bild: Twitter

Wegen privatem Rahmen keine Bewilligung nötig

Hätte die Urner Regierung die Zeremonie also verhindern können und wenn ja, warum hat sie es nicht getan? Verantwortlicher Regierungsrat ist Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Auf Anfrage der «Urner Zeitung» antwortet er schriftlich mit folgendem Statement:

Am 24. September fand – wie jedes Jahr – eine Gedenkzeremonie beim Suworow-Denkmal statt. In diesem Jahr wurde jedoch nur eine kleine Zeremonie im privaten Rahmen abgehalten. Der Anlass fand zum Andenken an die sowjetischen Soldaten statt, die im Jahr 1799 anlässlich des Alpenfeldzugs unter General Suworow gefallen sind.



Vor dem Hintergrund des aktuellen kriegerischen Konflikts in der Ukraine habe ich das Gespräch mit der russischen Botschaft und dem EDA gesucht. Als Resultat der Gespräche wurde die Gedenkzeremonie am 24. September 2022 im «privaten Rahmen» durchgeführt. Die Kantonspolizei hatte ebenfalls Kontakt mit der russischen Botschaft. Bei diesen Gesprächen wurde unter anderem der Ablauf der Gedenkzeremonie abgesprochen.



«Privater Rahmen» bedeutet: Die Zeremonie wurde in der Folge personell und auch zeitlich stark redimensioniert. Es handelte sich um eine stille Zeremonie – ohne Musik, ohne Ansprachen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Für diese schlichte Form der Zeremonie war keine Bewilligung notwendig. Die Frage, ob eine Bewilligung denn auch hätte erteilt werden können, hat sich für uns dieses Jahr nicht gestellt, da lediglich eine kleine, stille Zeremonie im privaten Rahmen stattfand.

Schon zu Kriegsbeginn wurden Stimmen aus der Bevölkerung laut, man solle das Denkmal abdecken oder den Zugang dazu verhindern. «Für den Kanton Uri gibt es viele andere Möglichkeiten, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen», hiess es damals seitens der Regierung. Zu den Fragen, was der Urner Regierungsrat vom Treffen verschiedener Putin-Anhänger im Kanton Uri hält oder wie die Regierung zum künftigen Umgang mit dem Denkmal und dazugehörigen Gedenkfeiern steht, nimmt Moretti keine Stellung.



