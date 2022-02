Nordisch: Urner holen an den Landesmeisterschaften Edelmetall

Swiss Nordic Trophy Urner Nordisch-Nachwuchs holt an den Landesmeisterschaften zweimal Edelmetall Elena Frei war mit der Silbermedaille im Einzelrennen sowie der bronzenen Auszeichnung mit der Staffel des Regionalverbandes die erfolgreichste Urner Teilnehmerin. Josef Mulle 25.02.2022, 13.37 Uhr

Die erfolgreichen Urner Nordischen in Davos. Elena Frei (oben ganz links) hat ihre Medaille umgehängt. Bild: PD

Im Rahmen der Swiss Nordic Trophy stand am Wochenende in Davos mit den Landesmeisterschaften der wichtigste Event des Jahres statt. Auf der Nachtloipe in Davos starteten am Samstag, 19. Februar, die Athletinnen und Athleten der Kategorien U14/U16 im Einzelwettkampf in der klassischen Technik um Titel und Medaillen, während am Sonntag die Staffelrennen in der freien Technik ausgetragen wurden.

Die Wettkämpfe konnten bei guten äusseren Bedingungen ausgetragen werden, wobei am Samstag die Wachskünstler gefragt waren, da in der Nacht vorher noch etwas Neuschnee die Loipenverhältnisse verändert hatte. Der Nordisch-Nachwuchs des Urner Skiverbandes, bestehend aus je fünf Läuferinnen und Läufern, des SC Unterschächen und SSC Schattdorf wurden durch Cheftrainer Roman Briker und Roger Gisler optimal betreut.

Nebst Silber zwei weitere Top-Ten-Platzierungen im Einzelrennen

Seraina Kempf im Einsatz. Bild: PD

Die Mädchen der Kategorie U14 hatten eine Distanz von vier Kilometern zurückzulegen, wobei sie im Einzelstart mit Intervall von 20 Sekunden auf die Strecke geschickt wurden. Die Saison-Dominatorin dieser Kategorie, Lina Bundi, BSV Davos, gab sich auf der Heimstrecke keine Blösse und holte sich in überzeugender Manier den Schweizer-Meister-Titel. Genauso überzeugend war die Vorstellung von der Urner Nachwuchshoffnung Elena Frei, SC Unterschächen, die sich die Silbermedaille sicherte, vor der stark laufenden Bündnerin Chiara Fröhlich. Nina Walker, SC Unterschächen, als Sechste in der Gesamtwertung, aber überlegene Jahrgangsbeste, untermauerte auf eindrückliche Art und Weise ihre Reputation als Versprechen für die Zukunft. Dies gilt auch für Seraina Kempf, SC Unterschächen, die mit dem 8. Platz die ausgezeichnete Urner Bilanz unterstrich. Die beiden Schattdorfer Läuferinnen Lea Baumann (27.) und Jill Nietlisbach (33.) bestätigten ihre bisherigen Saisonresultate.

Bereits fünf Kilometer Distanz wurde von den Knaben der gleichen Kategorie gefordert, wobei sich mit Jon Arvid Flury, Davos, wieder ein Vertreter des Bündner Skiverbandes die Goldmedaille sicherte. Mit dem 5. Platz rettete der Urner Nico Briker, SC Unterschächen, die Ehre des Zentralschweizer Skiverbandes. Das unbestrittene Nachwuchstalent konnte damit einen weiteren «Sieg» gegen seinen Dauerkonkurrenten Marco Lauber, SC Horw, verbuchen, der als zweiter ZSSV Läufer den 8. Platz belegte. Matteo Gisler und Raffael Fullin, beide SSC Schattdorf, liefen auf die Plätze 16 respektive 41 in dieser gut besetzten Kategorie.

Bei den Juniorinnen U16, die ebenfalls fünf Kilometer zu laufen hatten, wurde das Siegerpodest total von Athletinnen des Bündner Skiverbandes belegt, mit Ilaria Gruber, Alpina St.Moritz, als Schweizer Meisterin. Nur ganz knapp verpasst hat Dunja Walker, SC Unterschächen, den Sprung auf dieses begehrte Treppchen. Mit zwölf Sekunden Rückstand erreichte sie den ausgezeichneten vierten Gesamtrang und war damit Zweitbeste ihres Jahrgangs. Annika Fullin, SC Schattdorf, reichte der 29. Platz für eine Klassierung unter die besten 30 Läuferinnen bei den Mädchen U16.

Bronze für ZSSV-Staffel mit Urner Beteiligung

Am sonntäglichen Staffelwettbewerb wurden die Urner Läuferinnen und Läufer zusammen mit den weiteren Zentralschweizer Teilnehmenden in neun verschiedenen Teams integriert, wobei die optimale Zusammensetzung dem Trainer des Regionalverbandes Dani Niederberger vorbehalten war. Bei den Mädchen gelang ihm mit der Formation von Elena Frei, SC Unterschächen, und den beiden ZSSV-Kaderläuferinnen Zoe Felder und Romana Schöpfer der grosse Wurf. Das Team erkämpfte sich hinter den dominierenden Bündner Teams den 3. Platz und damit die bronzene Auszeichnung für den Zentralschweizer Schneesportverband. Elena Frei als Startläuferin erzielte auch in der freien Technik die beste Einzelzeit des ZSSV-Teams. Mit dem 8. Platz holte sich das Team ZSSV 2, mit der Urnerin Dunja Walker, eine Top-Ten-Klassierung.