Swiss Ski nutzt Urner Infrastruktur Unterschächen ist im Dezember Austragungsort für zwei Langlaufrennen. Es werden jeweils über 250 Athleten erwartet.

Vor zwei Jahren stand beim Weihnachtslanglauf in Unterschächen auch die Mountainbikerin Linda Indergand (vorne) auf den Langlaufskiern. (Bild: Urs Hanhart, Unterschächen, 23. Dezember 2017)

(pd/ml) Zwar geniessen auch Langläufer derzeit noch die schönen Sommertage. Nichtsdestotrotz rückt die kommende Saison immer näher. Zur Vorbereitung gehören zahlreiche Trainings auf Rollskis, dem Bike, Bergläufe und mit den Stöcken. Für die Verantwortlichen steht zudem eine gute Rennplanung im Fokus. Die Abstimmung der verschiedenen nationalen und regionalen Rennen sowie die unterschiedlichen Bedürfnisse von Langlauf- und Biathlonathleten ist ein grosser Aufwand.

Unterschächen hat sich in den vergangenen Jahren dank der Investitionen des Tourismus Unterschächen-Klausenpass einen prominenten Namen in der Langlaufszene gemacht. Das Raiffeisen Langlaufzentrum verfügt mit seiner Infrastruktur sowie der Beschneiungsanlage bereits zu Saisonbeginn vielfach über gute Bedingungen.

Dies weiss nicht nur der SC Unterschächen zu nutzen, sondern wird auch vom Verband Swiss Ski anerkannt. Kurz vor Weihnachten stehen in diesem Jahr daher gleich zwei Langlaufrennen mit wohl je über 250 Teilnehmern in Unterschächen an. Das OK unter der Leitung von Kilian Arnold hat in diesen Tagen bereits mit den Vorbereitungen begonnen.

Erste Austragung in Unterschächen seit 2010

Am Samstag, 21. Dezember, findet die 42. Austragung des Weihnachtslanglaufs statt. Dank dem idealen Datum zu Saisonbeginn und der guten Infrastruktur geniesst der Anlass sowohl beim Nachwuchs als auch bei arrivierten Langläufern grosse Beliebtheit. Für viele regionale Kaderathleten ist dies auch eine gute Standortbestimmung. Der Weihnachtslanglauf zählt sowohl zum regionalen ZSSV-Concordia-Cup als auch zum kantonalen EWA-Jugend-Cup. Der Anlass leistet dank der zahlreichen treuen Sponsoren und Gönner zudem einen wichtigen finanziellen Beitrag zur Jugendförderung.

Nur einen Tag danach treffen sich die Nachwuchslangläufer aus der ganzen Schweiz zur ersten Helvetia Nordic Trophy der Saison 2019/2020. In verschiedenen Kategorien mit Startfeldern von je 20 bis 50 Athleten wird um Toprangierungen gerungen. An diesen Rennen herrscht jeweils eine spezielle Atmosphäre. Für die Zuschauer werden zudem interessante Einblicke geboten.

Der SC Unterschächen hat sich sehr gefreut, erstmals seit 2010 wieder den Zuschlag für die Austragung der Helvetia Nordic Trophy zu erhalten. Beide Rennen werden in der Skating-Technik bewältigt.