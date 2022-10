Urner Schreinermeisterverband ehrt Schweizermeister Elmar Wyrsch

Swiss Skills Urner Schreinermeisterverband ehrt Schweizer Meister Elmar Wyrsch In der Werkstatt seines Vaters Robi Wyrsch ehrte der Urner Schreinermeisterverband das Aushängeschild der Urner Berufsbildung. Georg Epp 25.10.2022, 15.46 Uhr

Umgeben von Trainings- und Wettkampfmöbeln ehrte der VSSM Uri sein Aushängeschild Elmar Wyrsch: (von links) Bruno Ziegler, Präsident VSSM Uri, Urs Gisler, Lehrmeister, Elmar Wyrsch und Vater Robi Wyrsch. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 21. Oktober 2022)

An den Swiss Skills in Bern räumten die Urner Berufsleute mächtig ab und holten nicht weniger als sieben Medaillen. Zwei von ihnen gingen an Elmar Wyrsch, Attinghausen. Er sicherte sich Gold bei den Möbelschreinern, Bronze bei den Massivholzschreinern und gewann zudem den Show-Wettbewerb Powerschreinern mit grossem Abstand.