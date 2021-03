Um ihre Verbundenheit mit kranken Menschen zum Ausdruck zu bringen, verteilt das Schweizerische Rote Kreuz Uri (kurz SRK) mit Freiwilligen aus dem Besuchs- und Begleitdienst sowie Mitarbeiterinnen des Entlastungsdiensts in Zusammenarbeit mit der Spitex Uri Blumengrüsse an kranke Menschen zu Hause oder Bewohner von Langzeitpflegeinstitutionen. Dies schreibt das SRK Uri in einer Mitteilung.

Dies ist eine der Aktionen, die zum Tag der Kranken von diesem Sonntag in der gesamten Schweiz durchgeführt werden. Der Trägerverein will die Bevölkerung einmal jährlich zu einem Thema aus dem Bereich «Gesundheit und Krankheit» sensibilisieren. Das diesjährige Motto lautet «Verletzlich, aber stark». Es soll gezeigt werden, dass Krankheiten oder Beeinträchtigungen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch einschränken. In den Unterlagen zum Tag der Kranken 2021 werden auf der Website (www.tagderkranken.ch) Möglichkeiten zur Widerstandsfähigkeit aufgezeigt.