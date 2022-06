Tag der offenen Tür 6500 Urnerinnen und Urner lernen das neue Spital kennen Die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher sind durchwegs sehr positiv. Zudem gab es auch viel Verständnis für die Anliegen des Spitalpersonals. Markus Zwyssig 1 Kommentar 26.06.2022, 15.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Interesse der Bevölkerung am neuen Kantonsspital Uri ist gross. Bild: Angel Sanchez / PD (Altdorf, 25. Juni 2022)

Organisiert ist beim Tag der offenen Tür alles vorbildlich. Nur ein kurzer Blick aufs Ticket und die Besucherinnen und Besucher dürfen sich, ohne lange zu warten, auf den Rundgang begeben. Insgesamt 6500 Personen nutzen die Gelegenheit. Baudirektor Roger Nager, Gesundheitsdirektor Christian Arnold, Spitalratspräsident Peter Vollenweider und Spitaldirektor Fortunat von Planta grüssen bestens gelaunt. Es ist auch ein besonderer Tag: Rund 120 Millionen Franken wurden in den Neubau des Kantonsspitals Uri investiert. Mit dem Geld hat der Kanton Uri das bisher grösste Hochbauprojekt umgesetzt.

Im neuen Kantonsspital Uri ist alles auf dem neusten Stand der Technik. Bild: Angel Sanchez / PD (Altdorf, 25. Juni 2022)

Mit auf den Weg erhalten alle Besucherinnen und Besucher ein Mineralwasser. Die Etikette wird für Werbung in eigener Sache genutzt: «Nichts liegt näher, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Kantonsspital Uri». Der Empfangsbereich des Spitals ist grosszügig und man fühlt sich fast in einer Hotellobby. Jemand sprach aus, was viele denken: «Es ist schön hier, aber wir sind heute zum Glück nur auf Besuch und können nach dem Rundgang wieder gehen.»

Stefanie Arnold ist überzeugt: «Die Menschen werden sich hier wohlfühlen.» Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 25. Juni 2022)

Stefanie Arnold aus Schattdorf lobt die hellen Farben und das helle Holz in den Räumen mit grossen Fenstern. «Die Menschen werden sich hier wohlfühlen», gibt sie sich überzeugt. Franz Imholz aus Spiringen war vor einem Jahr schon einmal hier, als erst der Rohbau des neuen Spitals stand. Seither sei gewaltig etwas gegangen. «Genial sind die freundlichen Räume und das wohnliche Ambiente.» Der Neubau ersetzt das alte Spital aus den 1960er-Jahren. Für die Mitarbeitenden sei das eine riesige Erleichterung. Weil alles optimiert und auf dem neusten Stand der Technik sei, werde es im Kanton Uri in Zukunft wohl auch einfacher, Ärztinnen und Ärzte und weiteres medizinisches Fachpersonal zu finden. Franz Imholz zeigt sich überzeugt:

«Es war der richtige Entscheid, in Uri so viel Geld zu investieren und ein neues Kantonsspital zu bauen.»

Franz Imholz aus Spiringen findet die freundlichen Räume und das wohnliche Ambiente «genial». Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 25. Juni 2022)

Auch Manfred Gisler findet Gefallen an den grosszügig gestalteten Räumen und am vielen verwendeten Holz. Es sei ein sehr moderner Bau, der modernste Technik biete. Und der Altdorfer vertritt eine klare Meinung zur medizinischen Grundversorgung:

«Jeder Kanton muss mindestens ein Spital haben.»

Die Infrastruktur und die Räumlichkeiten seien nun vorhanden, jetzt brauche es gut ausgebildetes Personal, so Manfred Gisler. «Es braucht Menschen, die bereit sind, in diesem Bereich zu arbeiten.» Und das sei nicht einfach. Die Jobs im Spital erforderten grossen Einsatz, seien vielfach mit Stress und oft langen, unregelmässigen Arbeitszeiten verbunden.

Christian Naef aus Altdorf ist beeindruckt von der modernen Spitaltechnik. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 25. Juni 2022)

Eindrücklich sei das neue Kantonsspital, sagt Christian Naef aus Altdorf. «Auf dem Rundgang sah ich, wie medizinisches Fachpersonal modernste Spitaltechnik einsetzen kann.» Das neue Spital sei wirklich eine tolle Sache.

Die hellen Zimmer mit den grossen Fenstern finden bei den Besucherinnen und Besuchern besonders guten Anklang. Bild: Angel Sanchez / PD (Altdorf. 25. Juni 2022)

«U hüärä scheen» sehe das neue Spital aus, sagt Chantal Simon aus Altdorf und lacht. Schwester Evelyne Simon pflichtet ihr bei, meint aber: «Es wird sich im Alltag zeigen, was allenfalls nicht so ideal ist.» So seien die grossen Fensterfronten extrem schön, aber die Nachbarn seien auch recht nahe. Jedenfalls seien die Räume sehr hell und freundlich. «Der Neubau lädt dazu ein, hier Zeit zu verbringen, auch wenn man das in den meisten Fällen nicht unbedingt möchte.»

Chantal und Evelyne Simon aus Altdorf finden das neue Spital «u hüärä scheen». Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 25. Juni 2022)

«Unglaublich viele Leute sind zum Tag der offenen Tür gekommen», zeigt sich Spitaldirektor Fortunat von Planta gut gelaunt. Er habe das Gefühl, alle seien zufrieden und es gefalle ihnen:

«Das Farbkonzept kommt gut an, die grossen Fenster mit dem Licht und dem Ausblick. Gestaunt wird auch um die Technik, die es heute im medizinischen Bereich gibt.»

Und nach dem Rundgang gibt es als süsse Überraschung einen Spitzbuben mit einem breiten Lachen auf seinem Gesicht. Verbunden mit den besten Wünschen: «Startschuss für eine gesunde Zukunft – in unserem neuen KSU», steht auf dem Plastik, in das das Gebäck eingeschweisst ist.

Die besten Wünsche können wohl alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spitals brauchen. Denn der grosse Zügeltermin steht Mitte Juli bevor.

6500 Urnerinnen und Urner waren gespannt, zu erleben, wie das neue Kantonsspital Uri aussieht. Bild: Angel Sanchez / PD (Altdorf, 25. Juni 2022)

1 Kommentar Jean-Claude Heusser vor etwa einer Stunde Die Organisation war top und das der Zutritt per Online Ticket bestellt werden konnte war eine super Idee, keine Wartezeiten und es machte den Besuch zum Erlebnis!Ein Grosses Dankeschön an die, Organisation und viel Glück und Freude allen Spital Mitarbeiter fürDie Zukunft! Alle Kommentare anzeigen