Urner Skitalente trainieren im Pitztal Die Athleten des JO-Kaders des Urner Skiverbandes haben sich am vergangenen Wochenende im Pitztal auf die kommende Rennsaison vorbereitet.

Bei durchzogenen Wetterbedingungen bereiteten sich die Talente auf die Rennsaison vor. (Bild: PD)

(jb) Es ist Herbst und es zieht wieder Skiteams aus aller Welt auf die Pisten, um sich optimal auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten.

So auch die Trainingsgemeinschaft Uri und das JO-Kader des Urner Skiverbandes. Am vergangenen Wochenende, 18. bis 20. Oktober, absolvierten sie das zweite Trainingscamp auf den Pitztaler Gletscherpisten. Bei besten Schneebedingungen konnten die Athleten unter kompetenter Führung optimal profitieren und die Basis für einen erfolgreichen Winter legen. In kleinen Gruppen wurde intensiv an der Skitechnik gefeilt.

Berühmte Skicracks konnten beobachtet werden

Trotz zuerst schlechten Wettervorhersagen konnten alle drei Schneetage unter besten Wetterbedingungen durchgezogen werden. Zwischen den anstrengenden Trainingseinheiten konnten die Nachwuchsathleten Skistars wie Henrik Kristoffersen aus Norwegen oder André Myhrer aus Schweden beim Training auf die anstehende Weltcupsaison beobachten.

Das nächste Trainingscamp des Urner Skiverbandes steht bereits Ende Oktober an. Dort werden die Athleten erneut im Pitztal auf die Pisten gehen und mit dem Stangentraining beginnen. Dort hoffen sie natürlich wieder auf gute Bedingungen, um die Vorbereitung auf die Rennsaison erfolgreich fortzusetzen.