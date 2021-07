Hinweise der Bevölkerung Urner Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Der Mann wird unter anderem verdächtigt, einen Überfall auf einen Buschauffeur begangen zu haben. 05.07.2021, 17.33 Uhr

(pd/RIN) Am vergangenen Donnerstag, 1. Juli, wurde durch die Kantonspolizei Uri eine männliche Person festgenommen, welche verdächtigt wird, Anfang Juni in Altdorf einen Raubüberfall auf einen Buschauffeur begangen zu haben (wir berichteten). Dies gab die Urner Kantonspolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Uri gestern in einer Mitteilung bekannt.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und Ermittlungen der Kantonspolizei konnte die Person aus dem Kanton Uri mit dem Raubüberfall sowie zwei Fahrzeugdiebstählen in Verbindung gebracht werden. Momentan laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen bei der Kantonspolizei Uri, ob der Tatverdächtige noch für weitere Delikte in Frage kommt. Der Tatverdächtige sei grossmehrheitlich nicht geständig und befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft.