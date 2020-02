Team von Auto AG Uri verteidigt den Schweizer-Meister-Titel Beim Skirennen der Schweizerischen Verkehrsbetriebe in Engelberg hat das Personal der Auto AG Uri die Nase vorn. 06.02.2020, 05.00 Uhr

Die Chauffeure der Auto AG Uri haben in Engelberg bewiesen, dass sie nicht nur auf den Strassen agil unterwegs sind. Bild: PD

(pd/RIN) Beim jährlichen Skirennen der Schweizerischen Verkehrsbetriebe (SVB) am 18. Januar gab dem Fahrpersonal der Auto AG Uri (AAGU) niemand einen Zeitplan vor, dennoch stellten die Urner unter Beweis, dass sie auch auf der Skipiste agil unterwegs sind. Das Urner Team holte sich in beinahe allen Kategorien einen Podestplatz und sicherte sich den begehrten Titel des Schweizer Meisters in der Mannschaftswertung.