Rechnungswesen der Urner Gemeinden wird angepasst Gemeinden können neu finanzpolitische Reserven bilden. Auch das Haushaltsgleichgewicht wird durch die Änderung des Reglements anders als bisher betrachtet. 09.09.2020, 16.11 Uhr

(RIN) Seit dem 1. Januar 2019 gilt für den Kanton eine neue Verordnung über den Finanzhaus. Daraus ergibt sich auch eine neue Ausgangslage für die Gemeinden. Auf den 1. September ist nun eine Änderung des Reglements über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRE) in Kraft getreten, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Die Grundsätze seien für den Kanton wie für die Gemeinden dieselben. Deshalb hätten sich beim Reglement für die Gemeinden insbesondere eine Überarbeitung der Bestimmungen zum Haushaltsgleichgewicht und zu den finanzpolitischen Instrumenten aufgedrängt.

Für die Gemeinden, (im Bild das Gemeindehaus von Altdorf), ergeben sich Änderungen für den Finanzhaushalt. Bild: Urs Hanhart

Im revidierten Reglement wurden laut des Regierungsrats im Wesentlichen folgende materiellen Änderungen vorgenommen:

Die bisherigen finanzpolitischen Instrumente (zusätzliche Abschreibungen und Vorfinanzierungen) sollen beibehalten werden können. Neu soll eine Gemeinde jedoch unter Verzicht auf die bisherigen finanzpolitischen Instrumente auf das Instrument der finanzpolitischen Reserven wechseln können.

Die Bestimmung zum Haushaltsgleichgewicht im RRE wird bezüglich Betrachtungszeitraum an die Regelung, wie sie für den Kanton gilt, angepasst. Neu sind acht statt bisher sechs Jahre zu berücksichtigen.

Die Finanzkontrolle hat aus dem RRE einzig beim Bezug und bei der Ablieferung der Steuern einen konkreten Prüfauftrag. Dieser muss als Folge der Umsetzung des Projekts Urtax angepasst werden.

Weitere Anpassungen im RRE betreffen den Finanzplan, die Geldflussrechnung, die Finanzkennzahlen sowie den Konsolidierungskreis. Es handelt sich dabei um Anpassungen formeller Natur beziehungsweise an die bisherige Praxis.

Die vorliegenden Änderungen des RRE wurde in einer Projektgruppe, bestehend aus je drei Vertretern des Kantons und der Gemeinden, erarbeitet und von einem Projektausschuss, bestehend aus je zwei Vertretern des Kantons und der Gemeinden, gutgeheissen. Eine Vernehmlassung zur Teilrevision des RRE wurde im Frühling 2020 durchgeführt.

Die Teilrevision tritt Anfang Januar 2021 in Kraft

Mit den vorliegenden Änderungen des Rechnungswesens der Einwohnergemeinden sei gemäss der Mitteilung auch dem Hauptanliegen der Gemeinden Rechnung getragen, indem sie auch weiterhin finanzpolitische Instrumente nutzen können. Der Regierungsrat hat am 1. September die Teilrevision des RRE beschlossen. Sie tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.