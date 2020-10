Tellenbar macht vorübergehend dicht Nachtschwärmer aufgepasst. Infolge der strikten Massnahmen im Kampf gegen Corona schliesst die Tellenbar vorübergehend ihr Partylokal. Nino Gisler 24.10.2020, 10.04 Uhr

Keine Gäste, keine Party. Die Tellenbar in Altdorf schliesst infolge Coronamassnahmen ihre Pforten. Bild: Tellenbar / Facebook

Die verhängten Massnahmen des Bundesrats vom vergangenen Wochenende scheinen für die Tellenbar in Altdorf wohl zu viel des Guten gewesen zu sein. Nachdem vor etwas mehr als einer Woche zwei Personen, die anschliessend positiv auf Covid-19 getestet wurden, in der Tellenbar sowie im «Londoner» unterwegs waren und 300 Partygäste in Quarantäne mussten, haben die neuen Massnahmen die Tellenbar zum Handeln gezwungen.