«Temp Camps» waren in Uri eine einmalige Sache Die «Temp Camp»-Saison ist zu Ende. Maurus Stöckli, Geschäftsführer der Uri Tourismus AG, spricht über die Wertschöpfung in Höhe von 350'000 Franken – und sieht im Kanton Uri noch grosses Potenzial. Nino Gisler 28.10.2020, 17.18 Uhr

«Machen Sie Ferien in der Schweiz»: Der Sommer 2020 stand ganz unter dem Credo von Finanzminister Ueli Maurer. Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie verzichteten viele Schweizer Familien auf ihre Auslandferien und verbrachten ihre freien Tage zuweilen auf den heimischen Campingplätzen. Dies führte dazu, dass die zwei Urner Tourismusorganisationen zusätzliche temporäre Stellplätze schufen, dies unter dem Namen «Temp Camps». Mit der Unterstützung des Kantons und der Gemeinden wurde das Projekt innerhalb weniger Wochen realisiert. Von Anfang Juli bis Ende September wurden über den ganzen Kanton verteilt Camper auf elf Temp Camps willkommen geheissen.

Einer der zahlreichen Stellplätze vom Projekt «Temp Camp» stand in Silenen. Bild: PD

Die Campingsaison ist mittlerweile vorbei, der Winter naht. Eine erste Bilanz der temporären Stellplätze wurde von der Uri Tourismus AG bereits während der Saison gezogen. Doch wie sieht es einen Monat nach der Campingsaison aus? «Die Temp Camps fanden guten Anklang bei den Gästen», sagt Maurus Stöckli, Geschäftsführer der Uri Tourismus AG. Uri konnte ein Plus von 4000 Logiernächten verzeichnen. Daraus resultierten Einnahmen von 30'000 Franken für die Stellplatzbetreiber. «In unserer Gästebefragung hat sich gezeigt, dass jeder Gast durchschnittlich mehr als 85 Franken pro Tag im Kanton Uri ausgegeben hat.» Daraus konnte eine Wertschöpfung in Höhe von 350'0000 Franken für den Kanton Uri erzielt werden.

Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft

«Der Kanton Uri konnte sich mit seinem attraktiven Campingangebot auf der Camperlandkarte stark positionieren», so Maurus Stöckli. «Uri hat sich ins Bewusstsein vieler eingeprägt.» Durch intensive Berichterstattung und Präsenz in den sozialen Medien konnten viele Personen erreicht und in den Kanton Uri gelockt werden: «Vier von fünf Gästen sind digital auf unser Angebot gestossen.»

Maurus Stöckli, Geschäftsführer der Uri Tourismus AG. Bild: PD

Jedoch wird es die Temp Camps in dieser Form die nächsten Jahre nicht mehr geben. Einer der Gründe sei, dass die finanzielle Unterstützung der Projektträger in zukünftigen Jahren tiefer ausfallen würde als in der vergangenen, aussergewöhnlichen Campingsaison 2020. «Die Trägerschaft ist aber daran, mit den Erfahrungen, die gesammelt wurden, die Gemeinden sowie die Privaten davon zu überzeugen, alleine weiterzumachen.» Dies, da der Kanton Uri weiterhin grosses Potenzial im Bereich Camping habe, welches noch nicht vollends ausgeschöpft wurde. «Gewisse Orte im Kanton Uri, darunter der Urnerboden oder der Gotthardpass, wurden von Touristenströmen regelrecht überflutet», so Stöckli. Leider seien an den beiden Orten in der vergangenen Saison keine Stellplatzbetreiber/Verantwortliche gefunden worden. «Da der Gotthardpass zwischen den Kantonsgrenzen liegt, war es umso schwieriger, dort in der Nähe einen temporären Campingabstellplatz zu errichten», führt der Geschäftsführer weiter aus.

Doch Maurus Stöckli blickt positiv auf die vergangene Campingsaison zurück und verspricht: «Wir werden im Bereich Camping dran bleiben, Lösungen suchen, damit Gäste und Touristen auch in Zukunft im Kanton Uri auf ein grosses Campingangebot zugreifen können.»