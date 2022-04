Tennis Der RTC Seedorf ehrt Renato Lucchi für sein langjähriges Engagement An der 44. Generalversammlung des RTC Seedorf wurde nebst weiteren Traktanden auch ein Ehrenmitglied ernannt. Zudem steht die Interclubsaison 2022 vor der Tür. 26.04.2022, 13.00 Uhr

Das neue Ehrenmitglied und der wiedergewählte Vorstand; von links: Susanne Bär-Gamma, Claudine Grünig (Präsidentin), Renato Lucchi, Stefan Arnold, Fabian Hauser und Corina Zimmermann. Bild: PD

Die 44. Generalversammlung des RTC Seedorf ging kürzlich über die Bühne. Sie konnte dieses Jahr zur Freude des Vorstands wieder vor Ort abgehalten werden. Nebst der Besprechung der Traktanden wurde auch ein Ehrenmitglied ernannt: So wurde Renato Lucchi für sein Engagement im Verein belohnt. Er war Gründungsmitglied des RTC Seedorf und als Interclubspieler von Anfang an in der Tennisszene Seedorfs dabei. Als ehemaliger Juniorenobmann und aktives Clubmitglied leistete Renato Lucchi über viele Jahre wertvolle Arbeit, wie es in einer Mitteilung des Vereins heisst. So unterstützte er den RTC Seedorf bei Events wie Putztagen und Hallensanierungen und wirkte als OK-Mitglied beim 40-Jahr-Jubiläum mit. Das neue Sponsoringkonzept sei ebenfalls ihm zu verdanken, wie auch die Neugewinnung von Sponsoren. Als Dankeschön und Wertschätzung für sein Engagement verleiht der wiedergewählte Vorstand ihm den Ehrentitel.