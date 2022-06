Tennis Siegeswochenende für den RTC Seedorf: Zwei Mannschaften feiern Aufstieg Bei der letzten Runde der diesjährigen Interclubsaison zeigten sich die Mannschaften des RTC Seedorf nochmals siegessicher. Den 3.-Liga-Herren- sowie der 2.-Liga-Damenequipe 30+ gelang der Sprung in die nächsthöhere Liga. Giulia Aschwanden 29.06.2022, 13.19 Uhr

Die Damen der 2. Liga (30+); von links: Susanne Bär-Gamma, Barbara Ruckli, Kathrin Regli, Annaluce Valente, Sonja Tramonti und Katrin Böttcher. Bild: PD

Beim RTC Seedorf gab es am Wochenende grossen Grund zum Feiern: Es konnten fast alle Interclubmannschaften einen Sieg verbuchen. Zwei Teams durften zugleich den Aufstieg feiern, andere Teams schlossen ihre Interclubsaison mit erfreulichen Endresultaten ab. Die Juniorinnen und Junioren dürfen ebenfalls auf eine äusserst erfolgreiche Saison zurückblicken.

Die 1.-Liga-Herren rund um Captain Fabrice Dal Farra durften nach gewonnener erster Aufstiegspartie in die zweite Runde einziehen, wobei sie den Berner Akteuren des TC Langenthal mit 3:6 unterlagen. Dies bedeutet Endstation für die Urner Herren, dennoch dürfen sie ihre nächstjährige Interclubsaison weiterhin in der 1. Liga bestreiten. Jasmina De Moliner und ihre junge 2.-Liga-Mannschaft durften anlässlich ihres letzten Gruppenspiels einen stolzen 4:2-Sieg gegen Luzern Lido feiern. Somit schliessen sie die Saison mit einem zufriedenstellenden dritten Gruppenplatz ab.

Junioren qualifizieren sich für Finalspiele

Die neu gegründete 3.-Liga-Herrenequipe mit Joel Zimmermann realisierte nach einem sensationellen 7:2-Tagessieg gegen Hochdorf das grosse Ziel des Aufstiegs in die 2. Liga. Ebenso gelingt den 2.-Liga-Damen der Alterskategorie 30+ der Sprung in die nächsthöhere Liga: Sie setzten sich mit einem Satzvorsprung um Haarschärfe gegen die Akteurinnen aus Caslano durch. Aus Seiten der Junioren konnten ebenfalls erfreuliche Erfolge verbucht werden. Die Liga-A-Juniorinnen der Alterskategorie 15&U durften sich für die Finalspiele qualifizieren, welche sie am 28. August auswärts gegen Aarau bestreiten werden. Die talentierten 10&U-Junioren grüssten ebenfalls vom Siegertreppchen. Sie konnten sich als Tabellenleader etablieren.