Ratgeber

Polizei stellt sich auf viele Ausflügler an Auffahrt in Nid- und Obwalden ein – und hat ein Auge auf die Einhaltung der Coronaregeln

Das schöne Wetter an Auffahrt dürfte viele ins Freien locken. Weil Bergbahnen und Schiffe noch nicht fahren, werden Naherholungsgebiete in Nid- und Obwalden wohl beliebte Ausflugsziele – beobachtet von der Polizei. Diese stellt teilweise nachlassende Disziplin fest, was die Coronaregeln betrifft.