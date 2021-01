Test Am 3. Februar heulen die Sirenen Die Sirenen des «Allgemeinen Alarms» und des «Wasseralarms» werden getestet. Für die Bevölkerung sind keine Massnahmen zu ergreifen. Florian Arnold 31.01.2021, 11.51 Uhr

Am Mittwochnachmittag, 3. Februar 2021, findet in der ganzen Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei prüfen die zuständigen Instanzen die Funktionsbereitschaft der Sirenen des Allgemeinen Alarms sowie des Wasseralarms. So auch in Uri. Im Kanton sind 43 stationäre und 18 mobile Sirenen für den Allgemeinen Alarm sowie 25 Kombisirenen für den Wasseralarm dauernd betriebsbereit.