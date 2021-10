Theater: Schauspielerin Rita Furger feiert in Zürich Premiere

Theater Rita Furger ist wieder als Bäuerin Martha unterwegs: Diesmal geht sie auf Reisen Am Donnerstagabend feiert sie in Zürich Premiere. Der Urner Dialekt mag für das Publikum exotisch klingen, als Exotin sieht sie sich aber nicht. Neu ist die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Theatermann Markus Zohner. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Rita Furger aus Schattdorf spielt zum sechsten Mal in einem Solostück Bäuerin Martha. Für die Inszenierung arbeitet sie mit dem erfahrenen Theatermann Markus Zohner zusammen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 25. Oktober 2021)

Wenn Bäuerin Martha spricht, dann macht sie das in kernigem Urner Dialekt, und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. «Reedä wiä äim dr Schnaabel gwaxä isch», würde sie sagen. Und so wird sie denn auch am Donnerstagabend an der Premiere vor dem Publikum stehen. Das Theater Keller 62 befindet sich an der Rämistrasse 62 – mitten in der Stadt Zürich. Ihr Dialekt sei zwar für Zürcher Ohren schon etwas Exotisches, doch verstanden werde sie trotzdem, ist Rita Clara Furger überzeugt. Die 48-jährige Schattdorferin schlüpft bereits zum sechsten Mal in die Rolle der Bäuerin Martha. «Vielleicht ist dem Zürcher Publikum nicht gerade jedes Wort bekannt, aber den Sinn bekommen sie mit. Und der Klang des Urner Dialekts ist doch wie Musik in den Ohren. Das hören sie nicht alle Tage.» Als Exotin, nein, als das werde sie in Zürich aber nicht angesehen.

Wer sich das neue 90-minütige Solostück von Rita Clara Furger anschaut, lernt ganz neue Seiten von Bäuerin Martha kennen. Diesmal zieht sie hinaus in die weite Welt. «Für Bäuerin Martha ist die Reise ein Ausbrechen aus dem Bekannten», sagt Rita Furger. «Sie wagt Neues.» Martha lässt ihr altes Leben zurück, durchstreift fiktive Länder und Kontinente.

Geplant sind momentan acht Aufführungen. Dreimal spielt sie in Zürich, zweimal in Uri und dann nochmals dreimal in Zürich. Nach der Premiere am Donnerstagabend steht sie auch am Freitag und Samstag in Zürich auf der Bühne. Im Kellertheater tritt sie am Freitag und Samstag, 12. und 13. November, auf. Vom 25. bis 27. November gibt es drei weitere Aufführungen in Zürich.

Rita Furger als Bäuerin Martha im Theaterstück «Fliigholtärä». Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. Mai 2009)

Bei früheren Produktionen machte Rita Furger fast alles in Eigenregie. Theaterspielen ist die Leidenschaft der gelernten Steinbildhauerin. Nach der Lehre und einigen Wanderjahren hat sie sich an der Comart in Zürich zur Bewegungsschauspielerin ausbilden lassen. Daneben war Rita Furger auch schon als Theaterdozentin an der Fachschule für sozialpädagogische Berufe in Bremgarten oder als Sennin und Ziegenhirtin auf verschiedenen Alpen tätig. Seit 2006 wirkt sie an diversen Theaterprojekten mit und hat mit ihren Solostücken fünf erfolgreiche Schweizer Tourneen gemacht. Rita Furger wohnt zuoberst im Acherli in Schattdorf zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern.

Neue Zusammenarbeit ist für Rita Furger wie ein Sechser im Lotto

Auf der Bühne steht Rita Furger nach wie vor alleine, aber das Stück hat sie diesmal zusammen mit dem Schauspieler und Regisseur Markus Zohner aus Lugano entwickelt. Die Schattdorferin hat sein besonderes Reisetagebuch gelesen und war sehr fasziniert davon. Zohner war auf den Spuren der historischen Bernsteinstrasse neun Monate lang zu Fuss von Venedig nach Sankt Petersburg gewandert. Im Buch erzählt er von seiner 4000 Kilometer langen abenteuerlichen Reise, die ihn durch zwölf Länder im Herzen Europas geführt hat. Die 48-jährige Theaterfrau suchte den Kontakt und daraus entstand die Zusammenarbeit. «Für mich ist das wie ein Sechser im Lotto», sagt sie fast überschwänglich. Sie wusste keinen besseren, mit dem sie die Geschichte von Marthas Reise hätte entwickeln können. Sie meint schmunzelnd:

«Wir passen zusammen wie Pfanne und Deckel.»

Zu Beginn stellte Rita Furger Markus Zohner ihr Material vor. Gemeinsam haben sie daran gearbeitet. «Die Idee der Geschichte hat sich ‹nadisna› immer weiter entwickelt», sagt sie. Der erfahrene Theatermann kümmerte sich um die Dramaturgie des Stücks. Der 58-jährige, in München geborene Zohner ist Gründer und künstlerischer Leiter der Markus Zohner Arts Company. Für seine Inszenierungen wurde er vielfach ausgezeichnet – zum Beispiel mit dem Schweizer Kleinkunstpreis.

Eine geläuterte Bäuerin Martha

Gemeinsam kreierten Rita Furger und Markus Zohner die Texte, strukturierten diese und führten alles zur Inszenierung von Marthas Reise zusammen. «Im Stück macht Bäuerin Martha eine grosse persönliche Wandlung durch», ist Zohner überzeugt. «Martha ist zum Schluss nicht mehr dieselbe, die sie am Anfang war.» Im Deutschen gebe es den Begriff «läutern». Dabei gehe es um die Reinigung mit hoher Temperatur, welche das Ungetrübte, Aufrichtige zurücklasse. Genau das passiere Martha. Die Bäuerin sei am Schluss des Stücks verändert und verwandelt. Das sei wie bei einer Zwiebel, bei der die Schale wegfalle, meint Rita Furger. Was man nicht mehr brauche, das könne man wegnehmen. Und plötzlich entdecke man ganz neue Seiten: «Martha ist eine Wundertüte, sie überrascht mich immer wieder.»