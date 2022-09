Joe Arnold führt selbstverfasstes Theaterstück in Spiringen auf

Theater Spiringen Regisseur Joe Arnold verhilft dem Theater Spiringen zu einer besonderen Uraufführung Der pensionierte Lehrer und Heilpädagoge Joe Arnold aus Bürglen hat erstmals selber ein Theaterstück geschrieben. Grundlage dazu bildete ein Roman von Thomas Röthlisberger. Das Theaterstück «Ds Liächt hinder dä Bärgä» ist ab dem 25. November zu sehen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 02.09.2022, 12.06 Uhr

Der pensionierte Primarlehrer und Heilpädagoge Joe Arnold hat für das Theater Spiringen das Bühnenstück «Ds Liächt hinder dä Bärgä» geschrieben. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 18. August 2022)

«Theaterspielen ist ein Kinderrecht», sagt Joe Arnold. «Alle Mädchen und Buben müssen einmal die Möglichkeit haben, vor Publikum aufzutreten –für Schulkollegen oder für ihre Eltern zu spielen.» Der pensionierte Lehrer und Heilpädagoge muss es wissen. Fast 30 Jahre lang hat er in Spiringen auf der Primarstufe unterrichtet und war im Schächental für die integrative Förderung verantwortlich. Alle Jahre hat er ein Kindertheater aufgeführt. Die letzten sieben Jahre bis zur Pension war er als Heilpädagoge bei der Stiftung Papilio tätig. Auch da wurde regelmässig Theater gespielt.

Offenbar hat das Theaterspielen bei den einstigen Schülerinnen und Schülern im Schächental einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Verbundenheit zum Theaterspielen ist weit über die obligatorische Schulzeit hinaus bestehen geblieben. Vor mehr als 20 Jahren hat Joe Arnold begonnen, mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern Theaterstücke aufzuführen. Inzwischen haben die ältesten Mitspielerinnen und Mitspieler selber eine Familie und sind rund 40 Jahre alt. «Wir sind eine lässige Gruppe», sagt Joe Arnold lobend. «Alle stehen immer voll dahinter und sind bereit, auch ernsthafte Geschichten aufzuführen.»

Regisseur war von Roman gepackt

2020 fiel die Theatersaison wegen Corona ins Wasser. Joe Arnold blieb aber nicht untätig. Ganz im Gegenteil: Thomas Röthlisbergers Roman «Das Licht hinter den Bergen» packte ihn derart, dass er den Stoff auf die Bühne bringen wollte. Er nahm Kontakt auf mit dem Verlag und dem Autor. Joe Arnold konnte aufzeigen, was das Theater Spiringen schon alles auf die Bühne gebracht hat. Da verflog die anfängliche Skepsis rasch.

Begonnen hatte alles mit dem «Urner Krippenspiel» von Heinrich Danioth. Dann folgten alle zwei Jahre Theaterstücke wie «Der Stausee» von Emanuel Müller, «Ds gfrornig Härz» von Meinrad Inglin, «Geld und Geist» von Jeremias Gotthelf. Speziell war das Projekt «Am Steg» von Theo Ziegler mit Urbrass und dem Komponisten und Dirigenten Thomas Gabriel. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten, so waren denn die Aufführungen der Theaterproduktion «Dällebach» bereits ausverkauft, bevor in Spiringen überhaupt mit dem Theaterspielen begonnen worden war.

Bei früheren Aufführungen hatte Joe Arnold Theaterstücke meist vom Berner in die Urner Mundart übersetzt. Aus einem Roman ein Bühnenstück zu machen, hatte er vorher aber noch nie probiert. «Den Roman könnte man auch sehr gut verfilmen», sagt er. «Auf der Bühne haben wir aber nicht all diese Möglichkeiten. So musste ich die Handlung auf das Wichtigste zusammenfassen.» Es war eine grosse Arbeit, die auf ihn wartete.

Begonnen hat er im Winter 2020 und im Sommer 2021 war die erste Fassung fertig. Diese stellte er Verlag und Autor zu und erhielt entsprechende Feedbacks, was man kürzen oder ändern könnte. Geholfen hat vor allem auch der Urner Schauspieler und Regisseur Walter Sigi Arnold. Er hat den Entstehungsprozess des Theaterstücks begleitet und gab wertvolle Tipps.

Joe Arnold hat viel Zeit in sein Bühnenstück investiert. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 18. August 2022)

Sehr wertvoll war für Joe Arnold auch seine grosse Erfahrung, die er mit zahlreichen Theateraufführungen gesammelt hat. All das half ihm, den Roman von Thomas Röthlisberger auf die Bühne zu bringen. Damit das möglich würde, musste er für sein Theaterstück zwei Erzählerinnen dazu erfinden, die im Roman nicht vorkommen.

Die beiden spielen bei den Aufführungen in Spiringen auf einer Nebenbühne. Die Grossmutter erzählt ihrer Enkelin eine Geschichte, die sich in einem Bündner Bergdorf in den Jahren des Zweiten Weltkriegs ereignet hat. In Rückblenden wird aus heutiger Sicht auf die Ereignisse bei Kriegsbeginn 1939, als die Welt aus den Fugen geriet, zurückgeschaut.

Eine fremde Frau löst unterschiedliche Reaktionen und Gefühle aus

Und schon sind wir mitten in der Geschichte, die Joe Arnold als «spannend, aber auch ergreifend» bezeichnet. Eine Frau aus dem Vorarlbergischen flüchtet auf einem Säumerpfad über die Berge in die Schweiz. Ihr Mann wurde von den Nazis deportiert und auf der Flucht erschossen. Erschöpft kommt die Frau in einem Bündner Bergdorf an und sieht Licht im Schulhaus.

Der Lehrer, der seine kranke Frau pflegt, nimmt die Flüchtende widerwillig auf und versteckt sie. Bald aber wird im Dorf gemunkelt, dass im Schulhaus eine fremde Frau Zuflucht gefunden habe. Mit dieser Situation überfordert, wendet sich der Lehrer an seinen Schwiegervater und bittet ihn um Rat. Die Frau wird als entfernte Verwandte ausgegeben. Die Dorfgemeinschaft bezweifelt dies bald.

«Neben politischen Zänkereien nehmen bald auch persönliche Interessen der Beteiligten Einfluss auf das dramatische Geschehen», sagt Joe Arnold.

Eindrücklich zeige die Geschichte, was die fremde Frau im Bergdorf auslöse. «Die Menschen reagieren mit Unsicherheit, Eifersucht und Misstrauen. Es gibt aber auch zarte Zuneigung», verrät der Regisseur.

Theater gespielt wird in Spiringen mit einfachen Mitteln und einer eher kargen Bühnenausstattung. Ein Hocker, ein paar Stühle, ein Tisch oder Strohballen müssen genügen. Grosse Bedeutung kommt dem Licht zu, das das Geschehen entsprechend in den Fokus rückt. Der Umbau erfolgt zum Teil auch im Dunkeln, während die beiden Frauen auf der Seitenbühne die Geschichte weitererzählen.

Arbeiten für die Uraufführung im November sind im vollen Gang

Auf Urner Mundart heisst das Theaterstück nun «Ds Liächt hinder dä Bärgä». Ein sehr engagiertes Produktionsteam unter der Leitung von Ueli Gisler habe die Arbeit seit dem Frühling aufgenommen und auch die vielfältigen Arbeiten hinter der Kulisse mit grossem Elan angepackt, sagt Joe Arnold anerkennend. Dazu gehören unter anderem Finanzen, Sponsoring, Bühnenbild, Requisiten und Kleider. Zu erleben ist die Uraufführung des Theaterstücks von Joe Arnold ab dem 25. November in der Turnhalle der Kreisschule Spiringen.

