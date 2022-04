Theater Uri Das Kollegitheater Altdorf spielt wieder live Die Proben für die sechs Aufführen des Kollegitheaters 2022 laufen auf Hochtouren. Brigitte Hächler 05.04.2022, 14.43 Uhr

Die Mitwirkenden des Kollegitheaters suchen mit ihrem Spielleiter Matteo Schenardi einen Weg durch den eigenen Werte-Dschungel. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. April 2022)

Zurzeit proben im Altdorfer Saal des Theaters Uri 22 Jugendliche zusammen mit Spielleiter Matteo Schenardi fürs Kollegitheater 2022. Die letzten zwei Projekte mussten pandemiebedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und konnten nur online als Video gezeigt werden.

In diesem Jahr steht mit «Orangensaft im Schnee» ein Eigenwerk auf dem Programm. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller haben sich mit dem Thema Werte befasst. Entstanden ist eine Collage von Texten, Liedern und Improvisationen, die die Jugendlichen nun während einer Woche zusammen mit Matteo Schenardi szenisch erarbeiten und verdichten.

Premiere ist am 8. April, Tickets gibt's beim Theater Uri

Erst an der Premiere am 8. April wird also klar sein, welcher Weg durch diesen von den Jugendlichen geschaffenen Werte-Dschungel führt. Insgesamt sechsmal lädt das Kollegitheater die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Forschungsexpedition ein. Tickets sind beim Theater Uri erhältlich.

Hinweis: Weitere Informationen gibt es unter www.theater-uri.ch