Theater Uri holt fast alle Veranstaltungen nach Für das Theater Travis Pine oder das Doppelkonzert der Kinderband Silberbüx konnte ein Verschiebedatum gefunden werden. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden, dass an die Zukunft geglaubt werden darf. 23.04.2020, 19.26 Uhr

Die Kinderband Silberbüx kann verspätet doch noch in Altdorf auftreten. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2020)

Das Team des Theaters Uri schaut mit Zuversicht nach vorne. In den vergangenen Wochen hat es intensiv daran gearbeitet, die wegen der Coronakrise abgesagten und ausgefallenen Veranstaltungen zu verschieben und Ersatzdaten zu finden. Dies nützt zum einen den Kunstschaffenden, die auf die Bühne angewiesen sind und ohne Auftrittsmöglichkeiten einen schweren Stand haben. «Zum anderen wird ein Zeichen gesetzt: Derzeit blockiert Corona noch das tägliche Leben. Doch wir dürfen an die – hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft – denken, in der das Leben in Uri wieder in den gewohnten Bahnen verläuft», schreibt das Theater Uri in einer Medienmitteilung.