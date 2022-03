Altdorf: Musiker spielen für einmal ihre eigenen Ohrwürmer

Theater Uri in Altdorf Spezielles Projekt des Hausorchesters: Musiker spielen für einmal ihre eigenen Ohrwürmer Die beiden Konzerte sind im Rahmen des Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung im Theater Uri zu hören. Der musikalische Gesamtleiter Michel Truniger verspricht einen gehörfälligen Abend und verrät seinen eigenen Ohrwurm. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 14.03.2022, 16.30 Uhr

Das Hausorchester beim Proben. Am kommenden Freitag und Samstag wird im Theater Uri das Projekt «Ohrwurm» zu hören und sehen sein. Bild: Angel Sanchez

Normalerweise ist es der Job einer Musikerin oder eines Musikers, dass sie oder er Noten erhält, fleissig übt und die Musikstücke, die auf dem Programm stehen, dann auf der Bühne zusammen mit einem Orchester zum Besten gibt. Doch hier ist es diesmal anders: Das Hausorchester spielt im Theater Uri zwei besondere Konzerte. Die 18 Musikerinnen und Musiker verraten dabei, was ihre ganz persönlichen Ohrwürmer sind. Mit den beiden Konzerten im Rahmen des Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung steht für einmal das Orchester mit seinen ganz eigenen Vorlieben im Mittelpunkt.

Das Projekt «Ohrwurm» dringt musikalisch in das Innere der Urnerinnen und Urner vor. «Es macht sichtbar, welche eigenwilligen, überraschenden und aussergewöhnlichen inneren Melodien in Urner Musikerinnen und Musikern darauf warten, gehört zu werden», wird im Text zum Konzert versprochen. Die 18 mit Uri verbundenen Musikerinnen und Musiker des Hausorchesters des Theaters Uri haben die Aufgabe erhalten, ihre innere Melodie einzusenden – sozusagen ihre eigene «Innerei», ihren Ohrwurm.

Der künstlerische Gesamtleiter Michel Truniger bespricht sich mit Rebekka Mattli. Bild: Angel Sanchez

Komponist und Arrangeur Hansjörg Römer verarbeitete diese gesammelten Melodien zu einem besonderen, abgerundeten Musikerlebnis. Römer ist in Uri alles andere als ein Unbekannter und hat über seine Mutter selber Urner Wurzeln. Er hat schon bei Trievent, den Projekten der Theatergruppe Eigägwächs und fürs Hausorchester gearbeitet. Michel Truniger bezeichnet ihn denn auch als Hausarrangeur. Hansjörg Römer seinerseits spricht von einer engen und tollen Zusammenarbeit, die man pflege. Es sei eine freudige Sache. «Dank des Wettbewerbs der Albert-Koechlin-Stiftung konnten wir diesmal mehr aus dem Vollen schöpfen und hatten ein bisschen weniger Zeitdruck.»

Alte Klassiker und nie gehörte Eigenkompositionen

Entstanden ist eine sehr persönliche Collage der Vorlieben der Musikerinnen und Musiker. Alle Mitwirkenden konnten gleich viel Einfluss auf die gespielte Musik nehmen und ihre eigenen Ohrwürmer einbringen. Der musikalische Gesamtleiter Michel Truniger verspricht einen sehr unterhaltsamen Abend. Es gibt zwei grosse Konzertblöcke à jeweils 40 Minuten. «Das Ganze ist sehr gehörfällig.»

Gitarrist Roger Scheiber bereitet sich auf die beiden Konzerte vor. Bild: Angel Sanchez

Die Ohrwürmer decken ein weites Spektrum ab, von Jazz über Pop und Rock bis hin zu volksmusikalischen Songs. «Es hat alte Klassiker dabei, gibt aber auch noch nie gehörte Eigenkompositionen», sagt Hansjörg Römer. Im Orchester gibt es eine breite Vielfalt, was die Instrumente betrifft. Mit dabei sind Streicher, Bläser, Tasteninstrumente und Schlagzeug. «Die Musikerinnen und Musiker sind es gewohnt, auch sehr rasch zwischen ganz unterschiedlichen Musikstilen zu wechseln», so Michel Truniger. Das komme ihnen beim aktuellen Projekt besonders zugute.

Philipp Gisler, Christian Simmen und Carlo Gamma (von links) unterhalten sich angeregt. Bild: Angel Sanchez

Michel Truniger verrät im Gespräch seinen eigenen Ohrwurm. Es ist die funkige Nummer «Sussudio» von Phil Collins. «Der Song war auf der ersten CD, die ich geschenkt erhalten habe», erinnert sich Truniger. Das Stück war auch später immer wieder aufs Neue präsent. «Bei einem Konzert von Phil Collins im Zürcher Hallenstadion war es der erste Song, den er spielte.» Die Erfolgsnummer geht dem Leiter des Theaters Uri einfach nicht mehr aus dem Ohr.

Eine Challenge für den Arrangeur

Die gesammelten Ohrwürmer der Musikerinnen und Musiker ergaben schliesslich ein riesiges Mosaik. Eine Challenge sei es gewesen, all das in eine gute Reihenfolge zu bringen. «Die Vielfalt schafft den dramaturgischen Bogen durch den Abend», sagt Hansjörg Römer. Die Stücke mussten auf die Besetzung des Orchesters angepasst werden. Das sei spannend gewesen, so Römer. «Schliesslich werden die Songs ja nicht einfach nur gespielt», erklärt er. «Es gibt auch unerwartete musikalische Wendungen und besondere Übergänge, um alle Melodien passend zusammenzufügen.»

Das Projekt Ohrwurm ist mehr als nur ein musikalisches Projekt. Vielmehr ist es ein multimediales und visuelles Erlebnis. Fotograf Angel Sanchez fotografiert die Musikerinnen und Musiker – und die Bilder werden während den Konzerten live projiziert. Ergänzt werden die Aufnahmen mit Bildern vom Kanton Uri. Hansjörg Römer spricht von einem audiovisuellen Happening. «Es gibt nicht nur viel zu hören, sondern auch einiges zu sehen», verspricht er.

Hinweis: Das Projekt «Ohrwurm» mit dem Hausorchester ist am Freitag, 18., und Samstag, 19. März, jeweils um 20 Uhr im Theater Uri zu erleben.

