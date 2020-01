Theater Uri vertont einen Stummfilm «Steamboat Bill, jr.» kommt in Altdorf begleitet von Jazzmusik einmalig zur Aufführung. 31.01.2020, 05.00 Uhr

Sie spielen die Musik zum Stummfilm; von links: Romano, D’Agostiono, Christian Simmern, Patrick Horat und Ephrem Lüchinger. Bild: PD

(pd/ml) In der Reihe Gegenpol des Theaters Uri geht es darum, zwei unterschiedliche Elemente einander gegenüberzustellen. In diesem Rahmen wird am 7. Februar «Steamboat Bill, jr.», eine Stummfilmkomödie von und mit Buster Keaton gezeigt. Das Werk wird live vertont mit Jazzmusikern aus Uri und von ausserhalb. Man kennt die Szene aus dem Fernsehen: In einem alten Kino läuft ein Schwarz-Weiss-Streifen, neben der Leinwand sitzt der Pianist und spielt live zum Geschehen im Film. Diese Kombination aus bewegtem Bild und Livekonzert wird im Theater Uri für einen Tag wieder aufleben.