Porträt Urner Flötistin freut sich, wieder vor Publikum zu spielen Die Zeit ohne Publikum war für Yvonne Gisler nicht ganz einfach. Umso mehr freut sei sich nun auf das Flötenrezital im Theater Uri zusammen mit der Pianistin Elena Krasnoselskaya. Markus Zwyssig 19.06.2021, 05.00 Uhr

Die Flötistin Yvonne Gisler ist als Musikerin vielseitig interessiert. Bild: PD

Für Yvonne Gisler ist es das erste grosse Konzert sei langem – und das erst noch vor einem grösseren Publikum. Zwar gilt immer noch Maskenpflicht, aber immerhin dürfen bis zu 100 Personen im Saal des Theaters Uri sitzen. Auf ihren Auftritt am Sonntag, 27. Juni, (Beginn: 19 Uhr) freut sie sich denn auch ganz besonders. Sie spielt zusammen mit Pianistin Elena Krasnoselskaya ein Flötenrezital.

Die 26-jährige Urnerin hatte bei der Auswahl der Stücke für das Konzert freie Hand. So gibt es denn auch ein paar Lieblingsstücke von ihr zu hören. Besonders gut gefällt Yvonne Gisler französische Flötenmusik aus dem 19. und vor allem aus dem 20. Jahrhundert. Begonnen hat die spannende Zeit der Kompositionen für sie, als bei der Flöte das Holz durch Metall ersetzt wurde. «Dadurch wurde technisch und klanglich beim Spielen sehr viel mehr möglich.» Es mache Spass, diese Stücke zu spielen. Doch seien diese nicht so einfach. Daher ist sie nun intensiv am Üben für den Auftritt im Theater Uri.

Ein bisschen aus der Übung, was die Auftritte betrifft

Die vergangenen Monate haben das musikalische Leben von Yvonne Gisler kräftig durcheinander geschüttelt. «Wegen Corona war alles weggebrochen. Es gab keine Auftritte und keine Gage», blickt sie zurück. Die Zeit ohne Publikum habe auf die Stimmung geschlagen.

«Klar, man hatte mehr Zeit fürs Üben. Aber irgendwann begann man sich zu fragen, wozu eigentlich üben, wenn es keine Konzerte gibt.»

So gibt sie denn zu, dass sie nicht immer mit derselben Motivation bei der Sache war. «Am schwierigsten war das Ungewisse. Niemand wusste, wie lange das dauert.» So sei sie nun schon ein bisschen aus der Übung, was die Auftritte anbelange.

Yvonne Gisler spielt im Theater Uri ein Flötenrezital. Bild: PD

Neben den eigenen Projekten ist es Yvonne Gisler auch wichtig, ihr Wissen weiterzugeben. Zwei Tage pro Woche unterrichtet sie an der Musikschule Uri sowie an der Musikschule Beckenried. Zudem gibt sie auch Privatunterricht im Raum Zürich und in Uri. Den ganzen Tag dreht sich bei Yvonne Gisler fast alles um Musik. Sie sei viel unterwegs, mehr im Zug als zu Hause anzutreffen.

Es begann mit Blockflötenunterricht

Und weshalb kam Yvonne Gisler zum Flötenspiel? Genau kann sie dies auch nicht sagen, erinnert sie sich doch, dass sie damals beim Instrumentenparcours der Musikschule vieles ausprobiert hat. Begonnen hat alles mit Blockflötenunterricht in Schattdorf, wo sie aufgewachsen ist. Geprägt hat sie anschliessend der Querflötenunterricht an der Musikschule Uri bei Ludmila Hänny.

Musik blieb die grosse Leidenschaft von Yvonne Gisler. Nach der Musikmatura und einem Vorstudium an der Musikhochschule Luzern studierte sie fünf Jahre an der Zürcher Hochschule der Künste. 2020 schloss sie erfolgreich ihren Master in instrumentaler Musikpädagogik ab. Eine zweite Masterausbildung hat sie mit Schwerpunkt Musikvermittlung begonnen.

Sie will durch ihre Arbeit mithelfen, ein Klischee aus der Welt zu schaffen

Mit diesem breiten beruflichen Rüstzeug will sie als freischaffende Künstlerin eigene Projekte aufgleisen und durchführen. «Die klassische Musik hat heute allzu oft den Touch des Versteiften, Elitären», so die Urner Flötistin. Ihr Ziel ist es, mit ihrer Arbeit mitzuhelfen, dieses Klischee aus der Welt zu schaffen und den Zugang zur Musik zu erleichtern. Sie denkt dabei an verschiedene Projekte, beispielsweise mit Flüchtlingen oder Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Es ist der Klang des Instruments, der ihr besonders gefällt: «Die Querflöte kann man sehr vielseitig und virtuos spielen.» Auch in einem Orchester komme das Instrument zur Geltung. Sie mag es auch, auf dem Piccolo zu spielen. Das sei in einem Orchester wie das i-Tüpfchen. «Das Piccolo tönt aus allem heraus und ist sehr wichtig für den Gesamtklang.»

Vielseitig aktiv – vor allem auch im Kanton Uri

Yvonne Gisler ist vielfältig aktiv, spielt im Hausorchester des Theaters Uri ebenso mit wie beim Theaterprojekt Eigägwächs.

«Es ist so viel los in Uri»,

sagt sie. Das helfe ihr, sich sehr vielseitig musikalisch zu betätigen. So ist sie im Musikverein Seedorf auch in der Musikkommission dabei und kann die neuen Stücke mitbestimmen. Sie präsidiert das Collegium Musicum Uri. Sie freut sich vor allem darauf, mit Kollegen, die man gut versteht, Musik zu machen. Ihr gefällt das Musizieren im kleinen Kreis ebenso wie im grossen Orchester.

Yvonne Gisler ist mehrfache Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe, darunter den Schweizer Musikwettbewerb für Jugendliche (SJMW). Sie spielt regelmässig in diversen Orchestern mit. Sie hat verschiedene Workshops und Meisterkurse besucht und bildet sich stetig weiter.

Hinweis: Das Flötenrezital von Yvonne Gisler und Elena Krasnoselskaya findet am Sonntag, 27. Juni, um 19 Uhr im Theater Uri statt. Der Eintritt kostet 18 Franken (ermässigt 10 Franken). Tickets sind online unter www.ticketino.com (gebührenfrei), sowie in allen Filialen der Schweizerischen Post oder bei Uri Tourismus AG erhältlich.