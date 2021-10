Uri: Werner Biermeier und Peter Zgraggen spielen «Travis Pine»

Theater Zgraggen und Biermeier spielen endlich in ihrer Urner Heimat Die Proben für «Travis Pine» liegen schon fast zwei Jahre zurück. Das Stück mit viel schwarzem Humor wird nun nach der Zwangspause zweimal im Theater Uri gezeigt. Florian Arnold Jetzt kommentieren 17.10.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es sollte der Höhepunkt einer ganzen Aufführungsreihe werden. Zu gerne hätte die «GangGo Company» ihr Stück «Travis Pine – Ein Mann des Volkes» mit den beiden Urner Schauspielern Peter Zgraggen und Werner Biermeier vor einheimischem Publikum gespielt. Doch dann war plötzlich Schluss mit öffentlichen Auftritten, der Theaterbetrieb musste für längere Zeit auf Eis gelegt werden. Jetzt kann das Vorhaben endlich nachgeholt werden. Am kommenden Sonntag, 24. Oktober, wird die «komödiantische Polit-Fabel» gleich zweimal hintereinander auf der Bühne des Theaters Uri gespielt.

Die beiden Urner Werner Biermeier (links) und Peter Zgraggen in «Travis Pine – ein Mann des Volkes». Bild: Till Brockmann

«Ich bin sehr froh, dass es gewisse Lockerungen zulassen, nun endlich wieder vor Publikum zu spielen», sagt Peter Zgraggen. «Wir freuen uns nun umso mehr, im Kanton Uri aufzutreten.» Es sei lange her, dass er in seiner Heimat spielte. «Das wird nun mit viel Adrenalin verbunden sein», sagt Zgraggen, der sich selber als «absoluten Heimweh-Urner» bezeichnet. Auch Werner Biermeier findet es «wunderschön». «Aber auch ich bin extrem nervös», meint er.

«Wenn man zu Hause etwas aufführen kann, hat das eine doppelte Bedeutung. Und das erst noch an der Seite von einem Urner.»

Biermeier sagt weiter: «Peter Zgraggen und ich ergänzen uns sehr gut, wir haben denselben Humor und sprechen erst noch den gleichen Dialekt.» Auch wenn das Stück in hochdeutscher Sprache aufgeführt wird.

Egozentriker an der Macht

Travis Pine (Werner Biermeier) ist ein Wutbürger, der sich mit seinen Sorgen und Problemen an keinen Geringeren wendet als den Präsidenten von Amerika. Mit kurzen, banalen Texten rückt er dem Regierungschef mit einer hohen Penetranz auf die Pelle. Und plötzlich steht ein FBI-Agent (Peter Zgraggen) vor der Tür. «Der Wutbürger rechnet natürlich nie damit, dass der Präsident seine Briefe wirklich lesen würde. Aber diese treffen den Präsidenten derart, dass er nicht mehr schlafen kann. Die Welt kommt ins Wanken», verrät Peter Zgraggen. «Das Stück hatte mit der Präsidentschaft von Donald Trump noch eine etwas andere Bedeutung als jetzt», sagt Werner Biermeier.

«Travis Pine verdeutlicht klar, dass solche Menschen nicht an die Macht kommen sollten.»

Das Wutbürgertum hat mit den Diskussionen rund um die Coronapandemie eine neue Bedeutung erhalten. «Die Pandemie kommt bei uns aber bewusst nicht vor», stellt Peter Zgraggen klar. «Die Menschen sollen ein unbeschwertes Theatererlebnis haben.»

Peter Zgraggen (links) und Werner Biermeier in ihrem Element. Bild: Till Brockmann

Corona hat auch den beiden Künstlern massiv zugesetzt. «Für mich bedeutete die Pandemie praktisch ein Berufsverbot», sagt Zgraggen, der oft auf der Theaterbühne arbeitet. Mehr Zeit habe er nun im Tonstudio verbracht: Zgraggen ist die Stimme für Media-Markt- und Coop-Werbungen. Das Theaterpublikum sei noch immer sehr zurückhaltend.

«Momentan gibt es keinen Ansturm mehr auf Tickets.»

Es braucht für viele Menschen Überwindung, in die Öffentlichkeit zu gehen. «Daran kann ich nichts ändern. Unsere Aufgabe ist es, Geschichten zu erzählen. Und je mehr Leute zuhören und -sehen, desto besser.» Auch für Werner Biermeier, der stärker im Film- statt im Theaterbusiness engagiert ist, gab es deutlich weniger Aufträge: «Ich konnte mich aber über Wasser halten. Immerhin habe ich nun einen starken Sommer hinter mir.» Neben einem Filmprojekt in Polen spielte er in einer neuen Heidi-Verfilmung einen Käsermeister.

Auffrischung für Urner Publikum

Diese Woche nun sind die beiden Künstler damit beschäftigt, die Inszenierung von «Travis Pine» wieder aufzufrischen. «Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich vieles vergessen habe», sagt Peter Zgraggen. Mit intensiven Proben unter der Mithilfe des Produktions-Teams wird das Stück wieder auf Vordermann gebracht.

«Wir werden uns nicht lumpen lassen, und den Urnern etwas zeigen, das Hand und Fuss hat.»

Die Tickets, die 2020 gekauft wurden, haben noch immer Gültigkeit – damals war das Theater zweimal praktisch ausverkauft. «Wir sind gespannt, wie viele kommen werden», sagt Werner Biermeier, und Peter Zgraggen ergänzt lachend: «Wir spielen aber auch, wenn nur fünf kommen.»

Hinweis: «Travis Pine – Ein Mann des Volkes», Sonntag, 24. Oktober, 17 Uhr sowie 20 Uhr, Theater Uri. Tickets unter theater-uri.ch.