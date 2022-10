Logistikum Schweiz und Hochschule Luzern lancieren neuen Master

Uri Theorie in Luzern, Praxis in Altdorf – die Hochschule Luzern lanciert schweizweit ersten Logistik-Master Die Zusammenarbeit zwischen Logistikum Schweiz mit Sitz in Altdorf und der Hochschule Luzern kommt definitiv zu Stande. Die Studierenden des neuen Masterstudiengangs sollen in Altdorf mit neuen Technologien und viel Praxis in Berührung kommen. Silvana Gugolz Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Uri ist offiziell kein Hochschulkanton – trotzdem mischt er in der tertiären Bildungslandschaft der Schweiz mit. Über das Institut Kulturen der Alpen besteht bereits eine Partnerschaft mit der Universität Luzern. Seit längeren ist klar, dass eine weitere Zusammenarbeit im Hochschulbereich ansteht: Das Bildungs- und Innovationszentrum Logistikum sowie die Hochschule Luzern möchten mit einem Logistik-Master dem Fachkräftemangel in der Branche entgegentreten. Dieser ist nun mit dem Titel «Master of Science in Logistik & Supply Chain Management» offiziell lanciert worden und startet im Herbstsemester 2023.

Wie die Hochschule in einer Medienmitteilung schreibt, sind Lieferketten in den letzten Jahrzehnten komplexer und verletzlicher geworden. Gleichzeitig seien Unternehmen darauf angewiesen, dass hinter ihren Produkten und Dienstleistungen eine funktionierende Logistik stehe.

Gemäss Ilja Bäumler, Studiengangleiter des neuen Masters, gibt es kaum mehr einen Wirtschaftszweig, der sich nicht mit Auswirkungen von weltweiten Waren- und Informationsflüssen beschäftigen muss. Unternehmen seien entsprechend bereit, viel in eine intakte Logistik zu investieren, denn:

Studiengangleiter Ilja Bäumler. Bild: Hochschule Luzern

«Sie konkurrieren nicht mehr nur über die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen, sondern insbesondere auch über ihre Lieferketten.»

Doch trotz grosser Nachfrage seien Fachkräfte in diesem Bereich nach wie vor Mangelware, so die Hochschule weiter. Im neu lancierten Studiengang sollen die Studierenden sich denn auch nicht nur mit klassischen Logistikthemen auseinandersetzen, sondern auch mit Informatik, Digitalisierung, Psychologie, Data Science und Digital Leadership.

Fokus auf neue Technologien

Neben einem thematisch breit ausgerichteten Studium soll der Fokus auf der Praxis liegen. Seit längerem ist bereits klar, dass die Hochschule Luzern und das Logistikum Schweiz zusammenspannen, um den Herausforderungen in der Logisitik mit gut ausgebildeten Fachkräften entgegenzutreten.

Das Bildungs- und Innovationszentrum Logistikum wurde bereits 2019 gegründet. Im Mai 2022 eröffnete der zugehörige Innovation Space in Altdorf seine Türen, und ab Herbst 2023 werden die Masterstudierenden aus Luzern pro Semester eine Blockwoche in Uri verbringen. Geplant werde mit 20 bis 25 Studierenden pro Jahr, so Herbert Ruile, Leiter des Logistikums Altdorf.

«Wir sind absolut im Fahrplan», sagt Ruile auf Anfrage. Momentan liege der Fokus darauf, die Module inhaltlich vorzubereiten und die notwendige Technik nach Altdorf zu bringen. Der erste Roboter sei bereits vor Ort.

Wie die Hochschule Luzern schreibt, soll der Fokus der Blockwoche insbesondere auf der Anwendung neuer Technologien in Logistik und SCM liegen. Herbert Ruile nennt als Beispiel einen autonom agierenden Transportroboter, der so programmiert wird, dass er selbstständig Produkte von Punkt A holt und nach Punkt B bringt.

Herbert Ruile, Leiter des Logistikum Altdorf. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

«Es geht darum, die Studierenden für Logistik und Technologien gleichzeitig zu begeistern.»

Enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Derzeit werden Projektaufträge aus dem Partnernetzwerk des Logistikums rekrutiert. Denn die Studierenden sollen nicht bloss anhand von fingierten Fragestellungen lernen, sondern konkrete Problemstellungen bearbeiten, die von den Projektpartnern direkt aus der Wirtschaft an sie herangetragen werden, so Ruile. Die erarbeiteten Resultate kommen somit unmittelbar den Unternehmen aus dem Partnernetzwerk zugute.

Die Wirtschaftspartner, von welchen die Projektaufträge stammen, kommen hauptsächlich aus der Schweiz – ein Teil davon aus Uri. Herbert Ruile erklärt: «Wenn wir von 25 Masterarbeiten jedes Jahr ausgehen, dazu drei bis vier Projektaufträge pro Modul – so viele Unternehmen gibt es in Uri gar nicht.»

Neben nationalen bestehen auch internationale Partnerschaften. Doch ob Gross- oder Kleinunternehmen, lokal ansässig oder im Ausland: Herbert Ruile betont, dass auch KMU internationale Logistik- und SCM-Probleme zu lösen haben. Der Unterschied zu einem Grosskonzern wie beispielsweise ABB, Adidas oder Migros bestehe hauptsächlich darin, dass diese die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen selbst haben, um die Probleme anzugehen.

Unterstützt werden die Studierenden von Professoren der Fachhochschule Oberösterreich, Forschungs- und Lehrpartner des Logistikums Altdorf. Dies sei notwendig, da in der Schweiz die notwendigen Fachpersonen aus Forschung und Lehre auf dem Gebiet nur schwer zu finden seien. In der Gestaltung ihrer Module seien die Professoren jedoch frei, weitere Dozierende aus der Wirtschaft heranzuziehen, so Ruile.

Längerfristig gehe es darum, Forschungs- und Lehrpartner in der Region zu haben, Ressourcen für den Forschungsstandort Uri aufzubauen und zu halten. Vorerst liegt ein Mietvertrag für 5 Jahre vor. Herbert Ruile ist zuversichtlich: «In den fünf Jahren passiert hoffentlich viel.»

Für Interessierte finden an folgenden Daten Infoveranstaltungen statt: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 18:00 bis 18:45 Uhr, online

Dienstag, 29. November 2022, 12:30 bis 13:15 Uhr, online

Donnerstag, 29. Dezember 2022 18:00 bis 18:45 Uhr, online

Dienstag, 31. Januar 2023, 18:00 bis 18:45 Uhr, vor Ort

Dienstag, 28. Februar 2023, 12:30 bis 13:15 Uhr, online

Donnerstag, 30. März 2023, 18:00 bis 18:45 Uhr, vor Ort

Dienstag, 25. April 2023, 18:00 bis 18:45 Uhr, online Weitere Infos zum Studiengang und zur Anmeldung finden Sie unter diesem Link.

