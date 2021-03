Theresianum Ingenbohl 12 Schülerinnen und 1 Schüler haben nun die Fachmatura Pädagogik in der Tasche Sie konnten das Diplom im Rahmen einer Abschlussfeier entgegennehmen. Unter den Absolventinnen war auch eine Flüelerin. 29.03.2021, 12.44 Uhr

(zgc) 13 Schülerinnen und 1 Schüler, darunter Chiara Gamma aus Flüelen, haben die Fachmittelschule in der Richtung Pädagogik abgeschlossen und können nun die Ausbildung zur Lehrperson an einer Pädagogischen Hochschule beginnen. Im Rahmen des Abschlusses hat am vergangenen Mittwoch eine Abschlussfeier in der Aula des Theresianums stattgefunden.