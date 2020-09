Thomas Ammann ist der neue Rektor des BWZ Uri: «Wir werden auf ‹Bring your own Device› setzen» Thomas Ammann leitet seit Anfang August das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri). In den Fernunterricht will er auf keinen Fall zurück. Nino Gisler 22.09.2020, 05.00 Uhr

Dieses Jahr ist vieles anders am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri). Der zur Pausenzeit meist stark frequentierte Eingangsbereich der Berufsfachschule scheint gespenstisch leer, die vereinzelten Schülergruppen laufen allesamt mit Gesichtsmasken herum. Hinter einer der Schutzmasken verbirgt sich ein neues Gesicht, das erst seit einem Monat in den Räumlichkeiten der Urner Gewerbeschule anzutreffen ist: Thomas Ammann (48), der neue Rektor des BWZ Uri.



Schnell wird klar, dass nicht etwa eine Gesundheitsdiktatur unter dem neuen Rektor eingeführt wurde, sondern dass das BWZ einen Beitrag zur Sicherheit der Schüler in Zeiten von Corona leistet: «Wir haben uns dazu entschieden, eine erweiterte Maskentragpflicht am BWZ einzuführen», sagt Thomas Ammann. In den Fernunterricht will er auf keinen Fall zurück, doch den Umständen von Corona müsse Rechnung getragen werden.

In den letzten Jahren sorgten Abgänge in der Führungsriege des BWZ Uri immer wieder für Aufsehen. Ammann äussert sich dazu so: «Für mich ist nicht entscheidend, was mit meinen Vorgängern passiert ist, sondern wie die Zusammenarbeit zwischen mir und den Lehrern, der Schulleitung, dem Sekretariat und auch der Schulkommission klappt.» Er spüre grosse Unterstützung von allen Seiten: «Alle sind sehr wohlwollend, ich fühle mich hier wie zu Hause.»



Neuer Lebensmittelpunkt im Kanton Uri

Sein neues zu Hause liegt in Schattdorf, im April ist Thomas Ammann mit Frau und Sohn von Obfelden (ZH) zugezogen. Nicht etwa aus beruflichen, sondern aus privaten Gründen, gibt Ammann preis: «Meine Frau ist in Göschenen aufgewachsen. Wir haben uns dazu entschieden, unseren Lebensmittelpunkt in den Kanton Uri zu verschieben.» Und da sei ihm die neue berufliche Herausforderung als Rektor des BWZ Uri gerade recht gekommen. «Vom Wohnorts- zum Stellenwechsel ist alles recht reibungslos verlaufen.» Thomas Ammann hat sich in den Kanton verliebt: «In Uri zu leben, zu wohnen und zu arbeiten, ist sehr schön, ich bereue unseren Entscheid keine Sekunde.» Er plane, langfristig in Uri zu bleiben.



Auch auf politischer Ebene ist Ammann kein unbeschriebenes Blatt: Während fast 20 Jahren war er Gemeinderat in Obfelden, vor dem Wegzug nach Schattdorf amtete er bereits zehn Jahre als Gemeindepräsident. Überrascht nahm man in Obfelden den Entscheid von Ammann auf, doch der Gemeinderat sowie die Verwaltung zeigten Verständnis. «Durch meine neue berufliche Herausforderung hätte ich keine seriöse Politik mehr betreiben können», betont Ammann.

Es lassen sich Parallelen zu politischen Projekten im Kanton Uri ziehen: «Verkehr war in Obfelden ein Dauerthema. Aktuell wird dort ein Zubringer zum Autobahnanschluss realisiert, um den Dorfkern zu entlasten.» Der aktiven Politik wird er in Uri aber den Rücken kehren: «Ich habe kein politisches Engagement geplant, doch ich verfolge die Politik im Kanton Uri interessiert.»



Digitalisierung im vollen Gang

Mit der Rektorstelle erklimmt Ammann die nächste Stufe auf der beruflichen Karriereleiter. Nach Abschluss einer kaufmännischen Lehre absolvierte Ammann die eidgenössische Wirtschaftsmatura. Darauf folgte ein Studium in Rechtswissenschaften, welches er ebenfalls erfolgreich abschliessen konnte. Danach fasste er als Berufsschullehrer Fuss und unterrichtete während 18 Jahren Allgemeinbildung (ABU) am Bildungszentrum Zürichsee (BZZ) in Horgen. Es folgte das Diplom für das höhere Lehramt im allgemeinbildenden Unterricht an Berufsschulen. Zum BWZ Uri hält er fest: «Am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri werden eine Vielzahl an verschiedenen Berufsfeldern abgedeckt. Gerade im Bereich der Digitalisierung wurde an der Urner Berufsfachschule gute Vorarbeit geleistet.»



Das Thema Digitalisierung wird das BWZ Uri auch in Zukunft noch beschäftigen, verrät Ammann: «Wir werden auf ‹Bring your own Device› setzen. Das heisst, Schüler werden zum Beispiel ihre eigenen Laptops in den Unterricht mitnehmen. Auch die Berufsfelder werden sich verändern, wie dies bei der KV-Reform 2022 ansteht.»