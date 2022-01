Forum Thomas Ziegler gehört ins Landgericht Zu den Urner Landgerichtswahlen vom 13. Februar Ludwig Loretz, Andermatt, Landrat FDP 30.01.2022, 12.05 Uhr

In der Session vom September 2018 hat der Urner Landrat mit der Beratung zum Gerichtsorganisationsgesetz beschlossen, das Urschner Landgericht aufzulösen und mit dem Landgericht Uri zusammenzulegen. In der Vorbereitung zur Debatte habe ich mich auch mit der Frage auseinandergesetzt, was denn ein Richteramt nebst dem gesellschaftlichen Ansehen für Pflichten und Anforderungen mit sich bringt. Natürlich braucht es Kenntnisse in der Rechtspraxis, aber es braucht nicht nur die Vollblutjuristen, bei denen man das Gefühl zu haben scheint, dass bei manchen mit dem Studium auch ein Stück der Bodenhaftung abhandengekommen ist. Es braucht zu einer guten Urteilsfindung mitunter den gesunden Menschenverstand. Vor allem dort, wo das Gesetz dem Gericht einen Ermessensspielraum einräumt oder bei der Würdigung eines Sachverhalts; da braucht es Lebensnähe und Erfahrung. Dieses Zusammenwirken bewahrt die Urteilsfindung auch in vielen Fällen vor einem Abschweifen in allzu juristische Gefilde. Ich habe Thomas Ziegler an geselligen Anlässen als hellwachen Mitmenschen erlebt, welcher die Diskussion sucht und auch ein feines Gespür zur Situationsanalytik mitbringt. Sein Feuer brennt besonders stark für Themen, welche den Menschen direkt betreffen. Die soziale Kompetenz ist eine der wichtigen Fähigkeiten zur Tätigkeit als Richter. Und da ist Thomas Ziegler sehr stark. Handlungsmuster, welche ich auch von der Rechtsprechung erwarte. Nebst der notwendigen Empathie gegenüber den verschiedenen Parteiinteressen braucht es zudem kommunikative Fähigkeiten aber auch Selbstreflexion und Kritikfähigkeit. Für mich muss die Judikative lebensnahe Urteile fällen, welche nachvollziehbar sind und das Verhalten des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Insofern kann ich Thomas Ziegler, Altdorf, wärmstens am 13. Februar zur Wahl ins Landgericht Uri empfehlen. Meine Stimme hat er, ich hoffe Ihre auch.