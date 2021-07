Tinderuri Junger Urner spielt Amor via Instagram 2001 Abonnenten hat der Instagram-Account «tinderuri» bereits. Dieser fungiert sozusagen als Datingplattform. Nur eben etwas anders. Kristina Gysi 23.07.2021, 16.26 Uhr

Wer in den vergangenen Wochen mit dem Bus in Uri unterwegs war, dem dürfte unter Umständen eine nicht ganz alltägliche Buswerbung aufgefallen sein. «Eine/eini gseh? Eini/eine wo dü attraktiv findsch?», stand da auf dem Bildschirm, weiss auf schwarz. Darunter das Urner Wappen und die Aufforderung tinderuri auf Instagram zu folgen. Na, dann mal los ...

Das Konzept des Instagram-Profils erinnert an jene Kurznachrichten, die man jeweils auf den letzten Seiten einer Schweizer Gratiszeitung findet. Knappe Personenbeschreibungen – die einen aufschlussreicher, die anderen weniger – sollen helfen, einen (oder mehrere) Menschen zu finden.

So sah die Werbung aus, die in den Bussen geschalten wurde. Bild: PD

«Hey, ich w/16 ha hittä ebä am 19.00 zwee Type gse bim Tälläbräu. Würd gärn wissä, wer das gsi isch.» Heisst es da etwa. Wobei es bei diesem Beispiel eher schwierig gewesen sein dürfte, die gesuchten «Typen» ausfindig zu machen. Das zeigt auch die leere Kommentarspalte, denn normalerweise markieren die Follower von tinderuri jene Leute, die auf eine Beschreibung passen könnten. Da scheint die Person, die laut Beitrag schon mehrere Male ein hübsches Mädchen mit Helm auf einem E-Bike gesehen hat, mehr Erfolg zu haben. Gleich mehrere potenzielle Herzensdamen wurden auf dem Beitrag markiert.

Der Liebesengel möchte unerkannt bleiben

Wer spielt hier also Amor für die Urner? Ein Telefonat gibt Aufschluss. Jedoch möchte der Liebesengel anonym bleiben. So viel sei gesagt: Er ist 19 Jahre alt und männlich. Der junge Mann betreibt die Instagram-Seite seit eineinhalb Jahren. Viel Aufwand sei das nicht, schliesslich müsse er nur die Nachrichten posten. Was Menschen seiner Meinung nach persönlich angreift oder respektlos ist, wird gelöscht. Nun ja, der Post von einem Follower, der «zwei geili Wiiber» sucht, hat es trotzdem auf die Seite geschafft. Dass ihm ein bisschen mehr Respekt nicht schaden würde, schreibt ihm dann aber einer der 2001 Abonnenten von tinderuri.

Amor hat auch «Insights» in den Account. Also Zugriff auf die Follower-Statistik. Dank ihr weiss er, welche Zielgruppen sich auf der Seite tummeln. «60 Prozent der Follower sind männlich, der Rest ist weiblich», sagt er. Die grösste Altersgruppe seien mit 60 Prozent die 17- bis 21-Jährigen. Danach kämen Teenager im Alter von 13 bis 16 Jahren, die etwa 30 Prozent der Follower ausmachen. Und die restlichen 10 Prozent? «Die sind über 65. Jedoch weiss ich nicht, wie ernst man das nehmen kann», so Amor. Schliesslich sei es nicht schwierig, sich auf Instagram älter auszugeben als man ist. Aus persönlichen Gesprächen wisse er aber, dass es durchaus Leute über 30 Jahren gibt, die tinderuri kennen und abonniert haben.

Auf Gefahren aufmerksam machen

Dass sich auch in seinen Direktnachrichten auf Instagram Menschen als andere ausgeben könnten – zum Beispiel als massiv jüngere –, darüber habe sich der 19-Jährige Gedanken gemacht. Wie er das verhindern kann, wisse er jedoch nicht. Gegenüber Vorschlägen sei er aber offen. «Vielleicht könnte ich mal etwas posten, das auf die Thematik aufmerksam macht», sagt er.

Grosse Resonanz für sein Suche-und-Finde-Profil auf Instagram erhalte er nicht. Schliesslich wisse ausser «dem engen Freundeskreis und ein paar mehr» niemand, wer hinter dem Profil stecke. Ab und zu habe er per Account Rückmeldungen erhalten, dass sich zwei Menschen gefunden haben, jedoch wisse er nicht, wie diese Geschichten dann geendet haben. «Ich freue mich aber natürlich immer, wenn der Account helfen konnte, jemanden zusammenzuführen», so der Urner Amor. Ein konkretes Ziel habe er nicht. Er mache einfach mal weiter mit tinderuri, solange er noch Lust habe.

Die Bus-Werbung wird mittlerweile nicht mehr geschalten. Ihren Zweck hat sie jedoch erfüllt, auch dank ihr wuchs die Zahl der Abonnenten weiter. Und wer weiss, vielleicht haben seither schon einige Urner auf ihrer Suche nach der Liebe zum Ziel gefunden.