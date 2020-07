Töfffahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Realp leicht Der Mann ist am Nachmittag des 20. Juli auf der Furkastrasse unterwegs gewesen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Franken. 21.07.2020, 14.51 Uhr

(ml) Am Montag, 20. Juli, um ca. 16.30 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer mit niederländischem Kontrollschild auf der Furkastrasse von Realp in Fahrtrichtung Furkapass. Im Bereich «Fuchsegg», in der dortigen Linkskurve, rutschte dem Zweiradlenker aufgrund eines Fahrfehlers sein Motorrad weg und er kam dabei zu Fall. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri hervor.