Töfflihelden meistern am Alpenbrevet den Furkapass Am «Red Bull»-Alpenbrevet haben über 100 Fahrer teilgenommen. Sie befuhren fast ebenso viele Pässe. Paul Gwerder 20.09.2020, 13.18 Uhr

Pause auf dem Sustenpass für einen Teilnehmer des Alpenbrevets. Bild: Paul Gwerder (19. September 2020)

Kurz vor 12 Uhr knatterten die beiden ersten Töffli vom Sustenpass gegen das Meiental hinunter. Es waren dies die Berner Oberländer Sandra Schild und Alex Kehrli. Gestartet sind sie bei der elften Austragung des «Red Bull»-Alpenbrevets am Samstag um 10 Uhr im bernischen Gadmen. Danach sollte es weitergehen nach Andermatt und von dort über den Furka- und Grimselpass wieder nach Hause.

Alex Kehrli und Sandra Schild. Bild: Paul Gwerder (19. September 2020)

«Ich bin total angefressen von dieser Veranstaltung, denn ich bin nun schon das zehnte Mal mit dabei», sagte Kehrli. «Das ist wie bei den Schwingern– wir Töfflifahrer sind eine grosse Familie, in der es immer friedlich zu und her geht und stets eine gute Stimmung herrscht. Vom 14-jährigen ‹Boy› bis zum 76 Jahre alten Senior ist alles dabei.» Ideal an diesem Tag war, dass es nicht so kalt war wie bei der vergangenen Austragung, als es am Furkapass zu schneien begann. Im Verlauf des Tages bekamen die einen oder anderen Fahrerinnen und Fahrer aber dann doch noch etwas Regen ab, der jedoch bei diesem Kultanlass nicht weiter störte.

Furkapass ist gefragt

Die elfte Austragung des Alpenbrevets stand unter dem Motto «Auf die Pässe, fertig, los!». Da eine gemeinsame Rundfahrt auf einer festgelegten Strecke aufgrund der aktuellen Pandemiesituation nicht möglich war, sind bei der diesjährigen Ausgabe die Schweizer Pässe in Angriff genommen worden. Das Ziel war es, so viele Pässe wie möglich zu bezwingen. Bei der Streckenwahl waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt – sei es einmal quer durch die ganze Schweiz oder eine Spazierfahrt in der Region.

Bild: Paul Gwerder (19. September 2020)

Kreative Outfits und auf Hochglanz polierte «Hödis» durften natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Auf dem Sustenpass verteilten zwei junge Damen den Passanten Getränke. Diese sagten, wo die meisten Töffli in der Region anzutreffen sind: «Bei den Urner Pässen ist bei den über 1000 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Furka mit 108 Fahrern am beliebtesten.» Danach folgen Susten- (91), Gotthard- (63), Klausen- (31) und Oberalppass (24).

40-jährige Töffli sind auch dabei

Ein Teilnehmer freute sich darüber, dass ihm die Passanten immer freundlich zuwinken würden. Dagegen ärgere er sich über die Sportwagen- und Motorradfahrer, welche am Sustenpass zeitweise glauben würden, sie seien auf einer Rennstrecke.

Auf dem Sustenpass traf nach der Mittagszeit ein Ehepaar aus dem Schwarzwald ein. «Wir sind jetzt das dritte Mal mit unseren 40-jährigen Hercules-Töffli dabei und es gefällt uns von Jahr zu Jahr besser, denn das ist noch Freiheit pur.» Und die beiden älteren Töfflifreaks machen nicht nur hier mit, sondern sind an ein paar anderen Veranstaltungen ebenfalls mit ihren Gefährten anzutreffen. Und zur Sicherheit fuhr hinter den beiden ein Auto mit Anhänger mit, damit ein Töffli bei einem allfälligen Störungsfall aufgeladen und das Ehepaar auch am Abend mit dem Chauffeur wieder nach Hause gefahren werden kann.