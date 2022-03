Feuerwehrverband liefert Grundausbildung

Top ausgebildet für den Einsatz Über 50 motivierte junge Feuerwehrleute erhielten vom Feuerwehrverband ihre Grundausbildung. 06.03.2022, 18.17 Uhr

Junge Feuerwehrleute trainieren in Erstfeld.

Seit sechs Jahren gehört der eintägige Kurs für neue Angehörige der Feuerwehr im Ausbildungszentrum in Erstfeld zum festen Bestandteil der Ausbildung des Kantonalen Feuerwehrverbandes. Am Freitag und Samstag war es wieder soweit. Kurskommandant Stefan Tresch konnte am Freitag 20 und am Samstag 33 motivierte und engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüssen, darunter auch drei Frauen.

Der Kurs beinhaltete folgende Lektionen: Verkehrsdienst, Schlauchmanagement, Kleinlöschgeräte, Leiterndienst, Brandbekämpfung und eine Einsatzübung zur Brandbekämpfung. Die fünf Instruktoren wurden durch Feuerwehrinspektor Stefan Dahinden.

Richtiges Strahlrohr vermindert Wasserschäden

Bei der Brandbekämpfung wurde gezeigt, welches Strahlrohr für die unterschiedlichen Einsätze gebraucht werden muss, damit man den Wasserschaden möglichst geringhalten kann, aber das Feuer möglichst schnell gelöscht wird. Am Feuer in der Brandnische und am Gasbrandsortiment wurde die Handhabung des Strahlrohrs, die genügend grosse Schlauchreserve und die effiziente Brandbekämpfung trainiert.

Die Teilnehmer wissen jetzt auch, welche Feuerlöscher wo eingesetzt werden und kennen deren Vor- und Nachteile. Der richtige Einsatz von Löschdecken und Feuerlöschern wurde eingehend geübt. Wie werden die Schläuche schnell und effizient ausgelegt und auch wieder zusammengerollt? Das waren die wesentlichen Punkte in der Lektion Schlauchdienst. Welche Abstände müssen bei einer Signalisation auf der Strasse eingehalten werden? Welche Gefahren bestehen für Feuerwehrangehörige? Zusammen mit dem Element «effiziente und klare Kommunikation» bildeten diese Fragen die Hauptthemen beim Verkehrsdienst.

Die beiden Ausbildungstage in Erstfeld verliefen unfallfrei. Der Feuerwehrverband Uri ist überzeugt, dass die jungen und motivierten Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner nun eine gute Grundausbildung für den Feuerwehrdienst haben. (unp)