Tour de Suisse: Andermatt und Sedrun nehmen 2021 einen zweiten Anlauf Mitte Juni 2021 soll die Tour de Suisse in Andermatt und Sedrun Halt machen. Seitens Tourismus erhofft man sich vom Event beste Werbung für Andermatt. 23.09.2020, 11.07 Uhr

Andermatt wird 2021 zum «Hub» der Tour de Suisse. Bild: PD

(RIN) Zwölf Monate nach dem ursprünglich geplanten Datum nehmen Andermatt und Sedrun einen zweiten Anlauf beim Mitwirken an der Tour de Suisse (TdS) – ein Event, das die touristische Zusammenarbeit beider Region am Fusse des Oberalppasses noch näher bringen soll. Andermatt werde für zwei Tage sogar Dreh- und Angelpunkt der Tour de Suisse. Dies gibt das Andermatter OK unter dem Präsidium von Regierungsrat Beat Jörg bekannt.

Andermatt solle ein zweitägiges Volksfest erleben und eine ganze Region soll von der Wertschöpfung dieses Anlasses profitieren, wie es in der Mitteilung von Andermatt-Urserntal Tourismus heisst. Denn die Tour de Suisse sorge nicht nur für beste Werbung, sondern auch für eine komplette Hotel-Auslastung im Urserental. Um die komplette TdS-Belegschaft unterzubringen sind rund 900 Hotelbetten nötig.

Weltweit in den Medien präsent

«Die sechs Stunden an TV-Live-Berichterstattung garantieren Andermatt zudem eine weltweite Medienpräsenz», heisst es in der Mitteilung weiter. Die SRF-Livebilder würden in mehr als 100 Länder gehen. Am Samstag, 12. Juni, steht das Einzelzeitfahren von Sedrun nach Andermatt auf dem Programm. Am Sonntag, 13. Juni, folgt die Königsetappe (Start und Ziel in Andermatt), welche gleichzeitig den Abschluss der Landesrundfahrt 2021 bildet. Das Zielgelände befindet sich bei der Gemsstock-Talstation.