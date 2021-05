Tourismus Die Region neu entdecken: Die IG Wiege der Schweiz bietet auf diesen Sommer hin zahlreiche Neuerungen an Rund um den Urnersee sollen Gäste die Schweizer Gründungsgeschichte erleben, den Mythos Tell entdecken und sich mit der Identität und den Werten der Schweiz auseinandersetzen. Hierfür lockt die IG Wiege der Schweiz neu mit einem Strauss an Aktivitäten. 06.05.2021, 15.42 Uhr

Die Schiffstation Rütli ist Startpunkt des Wegs der Schweiz, der auf diesen Sommer hin aufgefrischt wurde. Bild: PD

(inf) Die drei Organisationen Uri Tourismus, Schwyz Tourismus und Erlebnisregion Mythen haben sich 2019 zur Interessengemeinschaft (IG) Wiege der Schweiz zusammengeschlossen. Vision der IG ist es, den Besucherinnen und Besuchern einen Raum zu bieten, in dem sie sich aktiv mit der Identität sowie den gesellschaftlichen und kulturellen Werten der Schweiz auseinandersetzen können. Nun startet die IG Wiege der Schweiz in ihre erste Sommersaison und hat allerhand zu bieten, wie sie in einer Mitteilung schreibt: neue Angebote, ein aufgefrischter Weg der Schweiz, eindrückliche Ein- und Ausblicke am Urnersee sowie ein neues Erscheinungsbild. «Die Erlebnisregion hält einen bunten Strauss an Aktivitäten für jedes Alter bereit – von Themenwanderungen über Kanufahrten bis zu Schulexkursionen», hebt die IG in ihrem Schreiben hervor und betont, dass kulinarische Wanderungen, ein kantonsübergreifender Museumspass und Gruppen-Schifffahrten die Angebotspalette ergänzen werden.

Neuer Prospekt und neue Tafeln bringen Orientierung

Das Titelbild des neuen Faltprospekts. Bild: PD

Die IG Wiege der Schweiz hat auf diesen Sommer hin einen neuen Prospekt erstellt. Darin enthalten sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten porträtiert sowie Angebote für Familien, Gruppen und Schulen zu finden. Ein Teil dieses Erlebnisraumes ist der Weg der Schweiz. Dieser präsentiert sich in seinem 30. Jahr wieder mit top in Stand gestellten Wanderwegen, herausgeputzten Grillstellen und einer optimierten Signaletik. Gleichzeitig werden bald schon aufgestellte, einheitliche Informationstafeln Gästen Orientierung bieten und die Identität der Region stärken. Für das neue Erscheinungsbild arbeitete die IG Wiege der Schweiz mit Clavadetscher Gestaltung für Kultur und Wirtschafts zusammen. «Statt in einen grossen Jubiläumsevent wurde in die Aufwertung des Rundwanderwegs investiert», betonen die Verantwortlichen der IG in ihrer Mitteilung. Denn auch nach drei Jahrzehnten sei der Weg der Schweiz immer noch seinen Grundwerten verpflichtet: Geschichte erwanderbar zu machen, die Schönheit der Natur zu zeigen statt zu verformen und Gelegenheit zu bieten, sich in aller Ruhe mit dem eigenen Schweiz-Bild zu befassen.

Weitere Informationen zu den Angeboten und dem Projekt finden sich auf der Webseite www.wiegederschweiz.ch