Tourismus «Erlebniszug San Gottardo» startet etwas verspätet in die Saison Ab Samstag, 8. Mai, wird der Erlebniszug San Gottardo wieder mindestens ein Mal monatlich unterwegs sein. Neu werden auch einige Fahrten am Sonntag durchgeführt. 05.05.2021, 18.38 Uhr

Der Erlebniszug San Gottardo Archivbild: Urner Zeitung

(jb)

SBB Historic erweitert ihr Angebot historischer Zugfahrten am Gotthard und ist während der Sommermonate auch an mindestens einem Sonntag pro Monat unterwegs. Nachdem die erste geplante Fahrt im April aufgrund der aktuellen Coronasituation noch abgesagt werden musste, startet der «Erlebniszug San Gottardo» am 8. Mai in die neue Saison. Bis im Oktober wird er immer am zweiten Samstag des Monats von Erstfeld bis Bodio und wieder zurückfahren. Zudem wird er im Juni, Juli und August erstmals auch jeweils am vierten Sonntag des Monats unterwegs sein. Das geht aus einer Mitteilung der SBB Historic hervor. Gezogen werden die historischen Reisezugwagen alternierend von der Ce 6/8 Krokodil (Baujahr 1919) oder der Ae 6/6 «Zug» (Baujahr 1955).

Der Fahrplan auf der Strecke zwischen Erstfeld–Bodio–Erstfeld ist dabei auf den Taktfahrplan der SBB abgestimmt und ermöglicht verschiedene Anschlussmöglichkeiten beispielsweise nach Andermatt oder Bellinzona. Dies hat zum Ziel, dass die Stiftung nicht nur Bahnnostalgikern, sondern auch Ausflugsreisenden eine Möglichkeit bietet, die Gotthard Bergstrecke und die Region rund um den Gotthard zu befahren und zu erkunden.