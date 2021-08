Tourismus in Uri «Wir wünschten uns noch mehr» – Übernachtungen nehmen zu, Unsicherheit bleibt Die Logiernächte bewegen sich in Uri schon beinahe auf dem Niveau vor Corona. Wie nachhaltig die Entwicklung ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Florian Arnold 06.08.2021, 05.00 Uhr

Die Zahlen steigen wieder. Im ersten Halbjahr wurden in Uri 126'000 Logiernächte verbucht, vor einem Jahr waren es 96'000. Damit sind beinahe die Zahlen von 2019 erreicht, damals waren es 133'000 Übernachtungen. Für Freudensprünge sorgt dies bei Thomas Christen von Andermatt Urserntal Tourismus nicht. «Wir wünschten uns noch mehr», sagt Christen. Denn der anfänglich gute Trend sei durchbrochen worden. «Bis im Mai hatten wir gute Zahlen und auch gutes Feedback aus der Hotellerie.» Nun sei vor allem das Wetter hauptverantwortlich an einem Einbruch. «Der Schweizer kommt bei schlechtem Wetter nicht.»

Thomas Christen, Tourismusdirektor von Andermatt. Bild: Christian Tschümperlin

Trotzdem relativiert Thomas Christen:

«Wir haben lieber etwas viel Wasser als eine Hitzewelle oder einen Waldbrand.»

Was die beiden Flaggschiffe The Chedi Andermatt und Radisson Blu betrifft, gilt: Im Luxushotel Chedi gab es abnehmende Zahlen, während jene des Radissons wuchsen. Laut Sprecher Stefan Kern liegt dies daran, dass viele Schweizer, die im Chedi übernachteten, wieder ins Ausland reisen würden, es aber keine Kompensation aus dem Ausland gebe. Die Angebote des Radisson seien hingegen im Winter beworben worden, was einen Zuwachs verursachte.

Westschweizer kommen immer öfter

Der Andermatter Tourismusdirektor Thomas Christen macht deutlich, wie wichtig die Schweizer Gäste sind. Vergangenes Jahr waren es 75 Prozent. Allgemein setzt sich in Andermatt der Gästemix vorwiegend aus Schweizern, Deutschen und Reisenden aus den Benelux-Staaten zusammen. Auffällig seien auch Menschen aus dem arabischen Raum oder jüdischer Herkunft. Vereinzelt wurden auch chinesische Familien ausgemacht – jedoch nur als Individualgäste statt als Gruppen. Neu hinzugekommen sind in Andermatt viele Westschweizer Gäste. «Wir sind auf einem anständigen Niveau, was das Französisch angeht», sagt Christen über sein Team an der Tourist-Information. Was die Unterlagen angehe gebe es allenfalls noch Nachholbedarf. Immerhin seien der Dorfplan und einige wichtige Broschüren in Französisch erhältlich.

Wie nachhaltig der Trend der Schweizer Gäste bleiben wird, kann Christen nicht sagen:

«Jetzt von nachhaltig zu sprechen, wäre fast fahrlässig. Wir müssen viel eher flexibel auf die Marktveränderungen reagieren.»

Und dieser Markt wird aktuell noch immer am stärksten von der Coronapandemie beeinflusst. «Corona ist nach wie vor eine Spassbremse», bringt es Christen auf den Punkt. «Wir stecken in einer Unsicherheitsblase.» Diese würde durch die Haltung der Regierung und der Medien bestärkt. «Man schürt leider nach wie vor Angst. Das zeigt sich etwa auch daran, dass Menschen mit Masken durchs Dorf flanieren.» Deshalb will Christen auch keine Prognosen wagen.

Was die Sommerangebote angeht, kann der Tourismusdirektor eine positive Bilanz ziehen. «Wir werden von Jahr zu Jahr besser», sagt er. Sehr gut gelaufen seien etwa die verschiedenen Führungen. Acht solche Touren wurden kreiert. Der Kinderrundgang in der Unteralp mit dem Murmeltier Molly sei 150 Mal herausgegeben worden. Hingegen waren die Biketouren aufgrund des Wetters weniger gefragt. Weiter erwähnt Christen etwa die autofreien Samstage in Andermatt, die grösstenteils positives Echo auslösen würden. Ein tolles neues Angebot in Zusammenarbeit mit der ASA sei auch der Sportplatz auf dem Eisfeld, wo Fussball und Basketball gespielt werden könne und wo es auch neu eine Pump-Track-Strecke gebe.

Seilbahnen und Wandern kommen gut an

Wandern, wie hier zum Fleschseeli, ist sehr beliebt. Angel Sanchez / Urner Zeitung

Auch im Urner Unterland hat das Wetter der guten Entwicklung einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie Diana Mattli sagt. Sie betont aber, dass gerade auch im Coronajahr 2020 teilweise Rekordzahlen erzielt werden konnten. Diana Mattli sagt:

«Wir stellen fest, dass viele Leute, die vergangenes Jahr zum ersten Mal zu uns kamen, dieses Jahr wiederkommen.»

Und: «Es gibt sogar solche, die 2020 nur kurz hier waren und sich nun für eine ganze Woche entschieden haben.» Besonders gut kommen bei den Gästen die Seilbahnen und die Wandermöglichkeiten an. Dazu zählen etwa die Fernwanderwege wie die Via Alpina, die Via Gottardo oder die Via Suworov, aber auch der Schächentaler Höhenweg zu dem es praktische Kombitickets gibt. Daneben sind auch das Geländespiel «Tatort Tell» und die Schnitzeljagd «Wo ist Walterli?» beliebt.

Diana Mattli von Uri Tourismus. PD / Urner Zeitung

Auch Uri Tourismus sind mehr französischsprachige Gäste aufgefallen. Die wichtigsten Broschüren wie jene zu Tell oder zu Altdorf würden in französischer Sprache vorliegen. «Schwierigkeiten gibt es manchmal, wenn die Gäste in den Alpen unterwegs sind. Aber mit Hand und Fuss oder dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln lassen sich Unklarheiten rasch klären. Allgemein falle aber auf, dass die Gäste kurzfristiger entscheiden würden. Diana Mattli sagt:

«Viele Leute warten wegen den Coronamassnahmen ab. Und wenn dann das Wetter schlecht ist, kommen sie nicht.»

Andere Gäste wiederum sind dann sehr spontan. «Einige haben sich bis zur Ankunft keine Gedanken gemacht und schauen dann vor Ort, was es für Angebote gibt.»

Urner bleiben wichtig

Neben den Inland-Gästen setzt Uri Tourismus vor allem auch auf einheimische Gäste. «Die Tourismusangebote sind auch für die Urner interessant», ist Diana Mattli überzeugt. Mit Bedauern müssen wir auch zunehmend Schliessungen von Hotelbetrieben feststellen, seit 2017 sind dies rund 10 Betriebe. Etwas Zuversicht würden aber neu eröffnete Betriebe wie etwa das Restaurant «Alp Catrina» auf dem Brüsti oder das neu eröffnete Hotel auf dem Klausenpass versprühen.