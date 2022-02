Hotels Uri: Buchungen aus Deutschland nehmen langsam wieder zu

Tourismus In Urner Hotels ist in den Sport- und Fasnachtsferien mehr los als letztes Jahr Ein riesiger Ansturm von ausländischen Gästen auf die Urner Hotels bleibt aus – auch wenn in der Schweiz vergleichsweise lockere Coronaregeln gelten. Einen Aufwärtstrend bemerken die Hoteliers in den Skigebieten dennoch. Sandra Peter und Stefanie Geske Jetzt kommentieren 03.02.2022, 17.17 Uhr

Das Hotel The Chedi in Andermatt verzeichnet für Februar 2022 zahlreiche Buchungen. Bild: Manuela Jans (26. November 2013)

Das Hotel The Chedi in Andermatt ist für den Monat Februar bereits zu über 80 Prozent ausgelastet, wie der Sprecher von Andermatt Swiss Alps Stefan Kern auf Anfrage sagt. «Das ist ein sehr guter Wert», erläutert er. Für das Hotel Radisson sei der Buchungsstand zufriedenstellend. «Dort haben wir eher kurzfristige Buchungen. Dabei verzeichnen wir wieder mehr ausländische Gäste als im Vorjahr», sagt Kern. Rund 20 Prozent aller Gäste kämen aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, weitere auch aus Italien und England. Die Ferienwohnungen seien vor allem über die Schulferien hinweg gut gebucht. «Über den ganzen Winter gesehen, sind wir gemäss aktuellem Stand bei den Unterkünften besser unterwegs als in der letzten Saison, sowohl dank Schweizer als auch ausländischer Gäste», fährt Kern fort. Im Hotel The Chedi laufe es gar erfolgreicher als noch vor Corona.

Im Skigebiet gibt es noch Aufholpotenzial. «Was insgesamt nach wie vor fehlt, sind die Gruppen der Seminare und die Schulklassen der Skilager», sagt der Kommunikationsverantwortliche von Andermatt Swiss Alps. «Das spüren wir sowohl bei den Bahnen als auch im Hotel Radisson, das nicht zuletzt von Tagungen lebt.» Kern schätzt, dass das Kongressgeschäft im Frühsommer langsam wieder anlaufen wird.

Das Berggasthaus Gitschenen im Isenthal ist während den Sport- und Fasnachtsferien im Februar zu zirka 60 Prozent ausgelastet. «Die Buchungen kommen momentan eher kurzfristig rein», erklärt Rezeptionistin Chantal Burkhardt. Es seien bei ihnen hauptsächlich Schweizerinnen und Schweizer, die für den Februar reserviert haben. Das Berggasthaus liegt in einem für Skitouren beliebten Gebiet.

«Zu uns kommen deswegen auch in der Ferienzeit kleinere Gruppen, etwa von Skiclubs oder dem Schweizer Alpenclub SAC», sagt Burkhardt. «Und in der Nebensaison fand beispielsweise eine Ausbildung für Schneeschuhwanderleiter bei uns statt.» Da das Haus diesen Sommer den Besitzer und das Buchungsprogramm gewechselt habe, lasse sich auf die Schnelle kein Vergleich mit dem Vorwinter ziehen.

Schneeschuhwanderer unterwegs. Bild: Manuela Jans-Koch (8. Januar 2021)

Buchungen von deutschen Gästen nehmen langsam wieder zu

«Für die Sport- und Fasnachtsferien sieht es gut aus», sagt Erich Amstad vom Seminar- Ferienhotel und Naturhaus Bellevue in Seelisberg. «Wir haben sehr viele Buchungen aus der Schweiz und auch aus Deutschland kommen die Leute nun langsam wieder», erläutert Amstad. Vor allem für März hätten sich Gäste aus dem Nachbarland angekündigt. Zu spüren bekommen hatte das Hotel die Auswirkungen jener Zeit, als Gäste aus Deutschland nach einer Reise in die Schweiz in Quarantäne mussten. «Deswegen hatten wir natürlich einige Stornierungen», erläutert Amstad. Der Januar sei ruhig gewesen. Der Anteil an Schweizer Gästen liegt gemäss dem Hotelier diese Saison bisher bei rund 80 bis 90 Prozent. Insgesamt läuft der aktuelle Winter für das Hotel Bellevue besser als der letzte, aber das Niveau der Zeit vor der Coronapandemie sei noch nicht erreicht. «Im Winter sind wir auf Gäste aus dem europäischen Raum angewiesen, das fehlt schon noch», so Amstad.

Grundsätzlich blickt der Seelisberger Hotelier zuversichtlich in die Zukunft. «Die Leute haben wieder Lust, etwas zu unternehmen und wir dürfen wieder Veranstaltungen durchführen, auch ohne Übernachtungspflicht. Die sind gefragt», sagt Amstad. So seien beispielsweise zum Abendessen und Konzert am vergangenen Wochenende trotz 2G-Regel und Sitzpflicht 70 Leute gekommen.

Tourismusorganisationen verzeichnen keine steigende Nachfrage

Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus. Bild: PD

Die Urner Tourismusorganisationen verzeichnen keinen Ansturm von Gästen aus dem Nachbarland. «Im Urner Unterland beziehungsweise bei uns in der Touristinformation ist kein verstärkter Trend von Buchungen aus Deutschland erkennbar. Unsere kleinen Skigebiete sind aber wahrscheinlich auch nicht auf dem Radar der Mehrheit der Gäste aus Deutschland», erzählt Uri-Tourismus-Geschäftsführer Maurus Stöckli auf Anfrage.

Ähnlich lautet es auch in der Region Andermatt-Urserntal: «Wir sind nach wie vor gut gebucht. Veränderungen gibt es aber keine», heisst es von Tourismusdirektor Thomas Christen. Die deutschen Gäste würden zwar den Weg nach Andermatt «einewäg» finden. «Aber es kommen nicht mehr als sonst», so Christen weiter. Eine Veränderung der Buchungszahlen erwarte er nur, sollte Deutschland die Schweiz wieder als Risikoland einstufen.

