Tourismus Neuer Prospekt für das Maderanertal Die Seilbahngenossenschaft Golzern steigt gut vorbereitet in die neue Saison. 11.04.2021, 13.57 Uhr

Der neue Prospekt der Seilbahngenossenschaft Golzern. Bild: PD/Peter Baumann

(unp) Trotz oder gerade wegen der schwierigen Zeit mit Corona präsentiert die Seilbahngenossenschaft Golzern ihren neuen Prospekt «Golzern im Maderanertal». Der Prospekt soll Impulse im Bereich Tourismus, Werbung für die Seilbahnen, Restaurants, SAC Hütten und Ferienwohnungen im Maderanertal bringen.

«Die Seilbahngenossenschaft Golzern macht alles Nötige, um bestens vorbereitet in die neue Saison zu starten. Wir freuen uns, viele Gäste im Maderanertal zu begrüssen», schreibt Peter Baumann, Präsident der Seilbahngenossenschaft Golzern, in einer Mitteilung. Der Prospekt wird in Papierform zur Verfügung stehen sowie auf verschiedenen Kanälen aufgeschaltet sein. Die Verteilung beginnt in diesen Tagen.