Tourismus «Wir fürchteten uns»: Autofahrer sollen Camper in Isenthal terrorisiert haben – Gemeinde ist irritiert Eine Familie soll beim Campen in Uri eine unangenehme Nacht erlebt haben. Die Gemeinde kann sich den Vorfall nicht erklären: Man sei für Camper sehr offen. Lucien Rahm 06.07.2021, 16.30 Uhr

Was eigentlich der Erholung hätte dienen sollen, wurde für eine Familie aus dem Kanton Bern offenbar zu einer beängstigenden Nacht. Mit ihrem Wohnmobil seien sie diesen Frühling unterwegs gewesen in Richtung Süden, schildert der Familienvater gegenüber unserer Zeitung den Ausflug. In Isenthal haben sie an jenem Samstagabend einen Zwischenhalt eingelegt. «Wir kennen dort ein Wirtepaar, daher gingen wir dort hin.» Nach einem Abendessen im Wohnmobil – vom befreundeten Wirtepaar zubereitet – ging es um die Suche nach einem Ort für die Nacht. «Gegen 20 Uhr haben wir oberhalb des Dorfes einen Platz zum Übernachten aufgesucht: Eine Ausbuchtung am Strassenrand, wo wir niemanden stören und der offensichtlich nicht Privateigentum ist», sagt der Mann, der lieber nicht namentlich erwähnt werden möchte.

Zur Ruhe sei die vierköpfige Familie allerdings nicht wirklich gekommen. Zwar seien nur noch wenige Autos an ihrem Wohnmobil vorbeigefahren. «Aber die meisten davon haben gehupt – bis spät in die Nacht.» War den vorbeifahrenden Autolenkern – der Mann vermutet Einheimische – das Wohnmobil nicht genehm? Gar einen Knallkörper soll jemand neben dem Fahrzeug gezündet haben, berichtet er. Da ihre beiden Kinder im Alter von zwei und fünf aber bereits geschlafen hätten, entschieden sie sich dagegen, einen anderen Platz aufzusuchen. «Zu umständlich wäre eine Weiterfahrt zu dieser Uhrzeit gewesen. Aber wir fürchteten uns davor, zu was diese Talbewohner noch fähig sein könnten.» Am nächsten Morgen sei es dann gegen 7 Uhr weitergegangen mit dem Gehupe. Ähnliches hätten sie mit ihrem Wohnmobil noch nirgendwo sonst erlebt, sagt der Mann.

Gemeinde hat sich «sehr freundlich» entschuldigt

Die Erlebnisse schilderte der Mann später der Gemeinde Isenthal in einem E-Mail. Vom Gemeindeschreiber habe ihn eine «sehr freundliche» Entschuldigung erreicht. «Wir haben bis heute noch keine solchen Meldungen erhalten und sind daher auch ehrlich gesagt erschrocken über das Geschehene», hält Gemeindeschreiber Adrian Dittli in seiner Antwort an den Familienvater fest. Man habe sicherlich auch schon schlechte Erfahrungen mit Campern gemacht, welche ihren Abfall liegen lassen oder ihr «Geschäft» einfach irgendwo in der Landschaft verrichtet hätten. «Aber das sind zum Glück die Ausnahmen.» Grundsätzlich sei man in Isenthal gegenüber Touristen und auch Campern «sehr aufgeschlossen».

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Dittli, das geschilderte Geschehnis passe überhaupt nicht zu den Rückmeldungen, die er aus der Isenthaler Bevölkerung erhalte. Vom besagten Vorfall habe er auf anderen Wegen noch nie etwas gehört. Auch, dass es sich bei den beschriebenen Autofahrern um Einheimische gehandelt habe, sei für ihn nicht erwiesen. Es befänden sich immer wieder zahlreiche Wohnmobile in Isenthal, was zu keinen Problemen führe. Im Gegenteil: Man würde den Campern entgegenkommen und ihnen an jenen Orten, wo sie sich häufig aufhalten, auch mobile Sanitäranlagen gratis zur Verfügung stellen, sagt Dittli. Gegen den Eindruck, dass Isenthal ein camperfeindlicher Ort oder dergleichen sei, wehrt er sich entschieden.

Auch dieses Jahr gibt es temporäre Abstellplätze

Bei Uri Tourismus bedauert man den geschilderten Vorfall, sollte er sich so zugetragen haben. «In dieser Heftigkeit waren mir solche Vorkommnisse nicht bekannt», sagt Geschäftsführer Maurus Stöckli auf Anfrage. Die Gründe für ein solches allfälliges Verhalten gegenüber Campern könnten im grossen Touristenaufkommen liegen, mit dem der Kanton Uri im vergangenen Jahr konfrontiert war. Insbesondere habe dadurch die Anzahl an «Wild-Campern» zugenommen. «Das hat in verschiedenen Urner Gemeinden für Diskussionsstoff gesorgt, da die Menge an Campern doch aussergewöhnlich hoch war und damit auch entsprechende Nebenerscheinungen wie Littering oder Parkplatzmangel Hand in Hand gingen», so Stöckli.

Um solchen negativen Folgen entgegenzuwirken, habe man unter anderem das Projekt «Temp Camp» ins Leben gerufen, «welches in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden, den Gemeinden und Privaten umgesetzt wurde». Damit werde eine gezielte Lenkung der Besucher beabsichtigt, um den Druck von den stark belasteten Gebieten zu nehmen und eine bessere Verteilung von Campern im Kanton zu erreichen. Die vergangenes Jahr lancierte Aktion kann dieses Jahr weitergeführt werden: Derzeit werden in Uri neben den sechs regulären Abstellplätzen auch sechs temporäre angeboten. Bis Mitte Juli sollen zudem vier zusätzliche «Temp Camp»-Plätze folgen.