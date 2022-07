Tourismusgesetz Uri soll weiterhin zwei Tourismusorganisationen haben Die Regierung stellt sich nicht quer gegen eine Fusion von Uri Tourismus und Andermatt-Urserntal Tourismus. Diese müsse aber von unten angestossen werden. Eine Gesetzesänderung sei dazu nicht nötig. Florian Arnold Jetzt kommentieren 24.07.2022, 13.00 Uhr

Der Kanton Uri ist heute in zwei Tourismusregionen mit zwei Organisationen eingeteilt. Christian Schuler (SVP, Erstfeld) regte mit einer Motion an, die Uri Tourismus AG und die Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH zu fusionieren und den ganzen Kanton Uri als eine Tourismusregion zu betrachten. Das kantonale Tourismusgesetz solle entsprechend angepasst werden. Die Urner Regierung stellt sich zwar nicht gegen diese Fusion, wie sie in ihrer Antwort auf den Vorstoss deutlich macht. Trotzdem soll die Motion nicht erheblich erklärt werden. «Aus Sicht des Regierungsrats ist es begrüssenswert, wenn sich die beiden Tourismusorganisationen einander annähern», so die Regierung. Diese Entwicklung könne aber nicht vom Staat erzwungen werden.

Der Urner Tourismus reicht vom Dampfschiff auf dem Urnersee... zf ...bis zum Spieleparadies auf dem Nätschen in Andermatt. vl Der Urner Tourismus reicht vom Dampfschiff auf dem Urnersee bis zum Spielparadies auf dem Nätschen in Andermatt. zf vl

Erhebliche Unterschiede

2013 wurde der Tourismus in Uri neu organisiert. Die Kräfte seien fokussiert und gebündelt worden. «Zudem sind die Voraussetzungen geschaffen worden, damit die Aufgaben der Tourismusförderung wie Angebotsgestaltung, Information, Marketing oder Interessenvertretung professionell und marktorientiert ausgeführt werden können», so die Regierung. Zwischen den beiden Regionen bestünden aber erhebliche Unterschiede, «die man nicht einfach ignorieren oder gesetzlich wegregulieren kann». Sie erwähnt etwa das Potenzial, die Zahl der Leistungsträgerinnen und -träger, aber vor allem die finanziellen Ressourcen und Strukturen.

So hätten die Urschner Gemeinden ein Tourismusreglement mit Beherbergungsgebühren und Abgaben erlassen, das der Tourismusförderung in der Region beträchtliche Mittel einbringe. Im Urner Unterland setze man auf die Kurtaxen mit kleineren Einnahmen. «Aus Sicht der Regierung ist es richtig, wenn die unterschiedlich hohen finanziellen Mittel direkt in der betreffenden Region investiert werden.» Die Abgaben und Beherbergungsgebühren im ganzen Kanton einzuführen, erachtet die Regierung als politisch schwierig. Die Unterschiede zwischen den beiden Regionen hätten sich in den vergangenen Jahren zudem eher akzentuiert.

Wichtig ist der Regierung allerdings, dass sich die beiden Organisationen untereinander austauschen. «Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Tourismusorganisationen funktioniert gut.» Organisatorisch seien diese in der IG Tourismus Uri zusammengeschlossen. «Viele Aktivitäten werden im Rahmen der IG gemeinsam geplant und ausgeführt.» So treten die beiden an verschiedenen Messen, Fachveranstaltungen oder überregionalen Gremien gemeinsam auf. Synergien würden also genutzt. Auch der Blick über die Kantonsgrenze hinaus zeige: Die kantonalen Vermarktungsaktivitäten etwa von Graubünden oder dem Wallis ersetzen die regionalen Tourismusorganisationen nicht. Die lokaleren Organisationen könnten eher auf die spezifischen Bedürfnisse eingehen. Auch könne das Marketing gezielter ausgerichtet werden. Die Kantons- und Gemeindebeiträge machen im Jahr 1,25 Millionen Franken aus. Dies sei im Vergleich mit anderen Kantonen ein hoher Betrag.

Regierung sieht Kritik nicht ein

Die Motionäre monierten, ein übergeordnetes Tourismuskonzept fehle in Uri. Die Regierung ist anderer Meinung. Die Richtung sei mit dem Tourismusgesetz, aber auch mit dem Richtplan vorgegeben. Auch die Regierungsprogramme befassen sich jeweils mit dem Tourismus. Wie die Regierung findet, müsse den Organisationen Spielraum eingeräumt werden, um agil zu reagieren. Auch würden Gemeinden, Wirtschaft und Gesellschaft in den kleineren Regionen mehr Mitsprache erhalten als bei einer übergeordneten Region. Der Tourismus im Kanton Uri werde sich auch in den nächsten Jahren Veränderungen stellen müssen. Dies erfordere angepasste Massnahmen. «Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass diese aktuell mit einer Organisation pro Region schneller und effizienter umgesetzt werden können.»

Im Übrigen betont die Regierung, dass für die geforderten Anpassungen gar keine Gesetzesänderung nötig sei. Die beiden Regionen Urner Unterland und Urserntal/Urner Oberland werden zwar namentlich im Gesetz erwähnt. Wörtlich heisst es aber, pro Region könne «höchstens eine Organisation» anerkannt werden. So könnte auch für beide Regionen dieselbe Organisation zuständig sein. «Der Regierungsrat steht einer entsprechenden – durch den Tourismussektor getragenen – Weiterentwicklung offen gegenüber.» Eine von oben verordnete Fusion sieht er aber nicht als zielführend an.

