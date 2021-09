Urner Hütten spannen mit SOB zusammen

«Treno Gottardo» Südostbahn kooperiert mit Urner SAC-Hütten Ausgewählte SAC-Hütten in der Gotthard-Region und im Tessin können ab sofort digital bei der Schweizerischen Südostbahn (SOB) gebucht werden. Weitere Hütten werden laufend aufgeschaltet. 28.09.2021, 13.46 Uhr

Panoramareiche Strecke: der «Treno Gottardo» der Südostbahn (SOB) in Wassen. Bild: Urner Zeitung

Oberhalb von Wassen, auf 2148 Metern über Meer, liegt die Sewenhütte. Sie gehört zusammen mit der Lidernenhütte ob Sisikon, der Salbithütte ob Göschenen und der Capanna Motterascio im Bleniotal sowie der Capanna Piansecco auf der Alpe di Rotondo zu den ersten Hütten, die mit der Südostbahn (SOB) zusammenarbeiten. Die Übernachtungen in diesen SAC-Hütten können ab sofort über den digitalen Marktplatz der SOB unter www.trenogottardo.ch/sac gebucht werden, wie es in einer Mitteilung der SOB heisst.

Ziel sei es, die Übernachtungsmöglichkeiten einem breiteren Publikum bekannt zu machen und die Buchungen mit einer Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Ausgangspunkten der Wanderrouten zu kombinieren. «Mit dem ‹Treno Gottardo› bringen wir die Fahrgäste in die gewünschte Region, und von dort geht es zu Fuss oder mit dem Postauto in die Nähe der SAC-Hütten», sagt Reto Ebnöther, Leiter Marketing und Vertrieb der Südostbahn. Um nachhaltige Freizeiterlebnisse zu ermöglichen, plant die Südostbahn, für das kommende Jahr Kombiangebote mit Bahn und Übernachtung in den SAC-Hütten anzubieten.

«Eine Win-win-Situation für alle»

«Die Ökologie und Nachhaltigkeit sind Aspekte, die den SAC und die SOB verbinden. Die Zusammenarbeit war also prädestiniert und ist auf jeden Fall eine Win-win-Situation für alle», sagt Doris Rechsteiner, Ressortleiterin Marketing des Schweizer Alpen-Clubs SAC. Die Kooperation mit dem SAC sei Teil der Digitalisierungsstrategie, die vom Programm San Gottardo unterstützt wird. Die Gotthard-Kantone Uri, Graubünden, Wallis und Tessin sowie der Bund unterstützen das bis Ende 2023 laufende Digitalisierungsprojekt der SOB und ihrer Partner in der Gotthard-Region mit einer Anschubfinanzierung.

Während der Projektphase werden weitere Hütten des SAC digital buchbar gemacht. Die Anbindung an den Marktplatz der SOB stehe auch anderen Partnern offen, die die diversen Angebote für ihre Zielgruppen buchbar machen möchten. Für die einzelnen Freizeitpartner sei es möglich, ihre Angebote sowohl bei der Südostbahn wie auch auf eigenen und weiteren Buchungsplattformen anzubieten, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/RIN)