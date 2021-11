Kanton Uri Tresch ist neuer Vizepräsident des Bergführervereins Im Bergführerverein Uri konnten mit Tino Planzer und Nicolas Forrer zwei neue Bergführer aufgenommen werden. Georg Epp 08.11.2021, 05.00 Uhr

Von links: Der neue Vizepräsident Florian Tresch mit Hans Martin Henny und dem neuen Bergführer Tino Planzer. Bild: Georg Epp

Nach einem Jahr Unterbruch wegen der Pandemie freute sich Präsident Hans Martin Henny, dass am Samstag im Hotel Bellevue in Seelisberg wieder eine Versammlung möglich wurde. 23 Bergführer waren dabei, und Gemeinderätin Sonja Truttmann freute sich, dass der Urner Bergführerverein wieder einmal in Seelisberg tagte. Im Jahresbericht des Präsidenten standen das Wetter und natürlich der Umgang mit Corona im Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr erlebte man durchzogenes, aber durchaus auch gutes Bergsteigerwetter. Im Winter gab’s mehrere kräftige Schneefallperioden, aber auch extreme Temperaturunterschiede.

Im Frühling gab es sehr viele Lawinen, unter anderem verschüttete die Fischlaui in Seedorf gleich zweimal die Kantonsstrasse, und es gab total 30 Lawinentote. Die Auswirkungen der zweiten Coronawelle hatte man gut unter Kontrolle, und die Bergführer freuten sich, den ganzen Winter arbeiten zu dürfen, obwohl in kleineren Gruppen. Der Sommer war eher unbeständig mit viel Niederschlag und Gewittern. Doch es gab zwischendurch auch gute Verhältnisse, die Hochtouren erlaubten.

Neuer Rekord für Dani Arnold

Im Jahresbericht gratulierte der Präsident auch Vereinsmitglied Dani Arnold zu seinem neuen Rekord an der Dru: In eindreiviertel Stunden speedete er solo durch die 900 Meter hohe Nordwand und beendete sein Projekt an den sechs grossen Nordwänden der Alpen. Tino Planzer aus Altdorf und Nicolas Forrer von Göschenen haben die Ausbildung als Bergführer erfolgreich abgeschlossen und konnten im 69-köpfigen Bergführerteam Uri integriert werden. Leider musste sich Nicolas Forrer für die Versammlung entschuldigen. Ein Ja gab’s auch zur Aufnahme von Olov und Karin Isaksson Zgraggen im Bergführerverein Uri, wobei Karin die Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat.

Mit der Wahl von Florian Tresch zum neuen Vizepräsidenten konnte der Vorstand wieder komplettiert werden. Nach Bestätigungswahlen präsentiert sich der Vorstand wie folgt: Präsident Hans Martin Henny, Vizepräsident Florian Tresch, Kassie Renato Gisler, Aktuar Stephan Ruoss und Beisitzer Paul Gnos.

Vermögen bleibt unverändert

Das Vermögen des Vereins bleibt praktisch unverändert bei rund 18'000 Franken. Grössere und längere Diskussionen gab es um die neu angepassten Statuten. Mit kleinen Anpassungen gab es schliesslich ein Ja zum neuen Regelwerk. Auf Antrag aus der Versammlung nahm der Vorstand den Wunsch entgegen, das alte Logo mit dem alten Bergführerabzeichen wieder zu aktivieren. Es wird allerdings schwierig sein, das Abzeichen befriedigend zu digitalisieren. In einer schriftlichen Umfrage gab es 20 zu 12 Stimmen gegen eine neue Bergführerkleidung. Dieses Projekt wurde nun abgebrochen und sistiert. Mit einer Flasche Wein gratulierte man Paul Betschart zu 50 Jahren Mitgliedschaft im Bergführerverein Uri.

Seit längerer Zeit beschäftigt sich der Vorstand mit der Planung und Vorbereitung der dreitägigen Delegiertenversammlung des Schweizerischen Bergführerverbandes in Andermatt. Im Mittelpunkt eines Rahmenprogramms steht die Delegiertenversammlung am 20. November im Hotel Radisson. Hauptthema ist die Ersatzwahl von Collin Bonnet im Zentralvorstand mit dem Resort «Umwelt und Zugang in die Berge».

Jürgen Strauss überbrachte die Grussworte des SAC Gotthard und meinte: «Zwischen dem Bergführerverein Uri und dem SAC Gotthard gibt es immer wieder Berührungspunkte, die Zusammenarbeit ist wichtig.» Die nächste Versammlung des Bergführervereins wird am 12. November 2022 in Bürglen über die Bühne gehen.