Triathletin Jolanda Annen läuft über 5000 Meter Urner Rekord

Wegen Corona finden noch immer keine internationalen Triathlon-Wettkämpfe statt. Damit Triathletin Jolanda Annen dennoch in den Rennrhythmus findet, entschied sie sich für einen Start am Leichtathletik-Abendmeeting in Regensdorf.

Simon Zollinger 11.08.2020, 13.56 Uhr