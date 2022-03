Heidi Z'graggen blickt auf eine nicht einfache Session zurück

Tribüne Eine nicht einfache Frühjahrssession Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen blickt auf emotionale Debatten im Ständerat zurück. Heidi Z’graggen 21.03.2022, 18.18 Uhr

Die Urner CVP/Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen. Bild: PD

Der Schock über den gewalt­samen Bruch des Völkerrechts durch Russland und der Angriffskrieg in der Ukraine haben die Frühlingssession im Bundesparlament geprägt. Der Angriff auf den souveränen Staat Ukraine ist auch ein Angriff auf die geltende Sicherheitsarchitektur in Europa und der Welt.

Die Friedenskundgebung der Landeskirche und aller Parteien des Kantons Uri auf dem Rathausplatz in Altdorf vor rund zwei Wochen zeigte auch die grosse Betroffenheit und die Sorgen der Urner Bevölkerung auf. Frieden setzt die Einhaltung von völkerrecht­lichen Verpflichtungen voraus. Wir wollen alle, dass die Kriegshandlungen sofort eingestellt werden und dass Frieden wieder hergestellt wird.

Eine heftige Debatte ist in der Schweiz über die Neutralität entflammt. Ich habe in meinem Votum zur Einsitznahme der Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat meine Sicht auf Kern und Inhalt der Neutralität der Schweiz dargelegt und bin zum Schluss gekommen, dass die Einsitznahme im Sicherheitsrat ein grosses Risiko für die Neutralität der Schweiz mit sich bringen würde und deshalb der Bundesrat gut daran täte, die Übung abzubrechen.

In der dritten Woche disku­tierte die kleine Kammer die Dringliche Interpellation meines Ständeratskollegen Josef Dittli über die Folgen des Kriegs in der Ukraine für die Schweizer Landesverteidigung und ob die Schweizer Armee auf einen Krieg genügend vorbereitet wäre. Bundesrätin Viola Amherd zeigte auf, dass unsere Armee den gesprochenen Mitteln entsprechend in gutem Zustand ist. Ein höheres Verteidigungsbudget, nachdem über Jahre die Verteidigungsausgaben immer mehr gekürzt wurden, ist sicher angezeigt. Wichtig ist jetzt auch, dass die F35-Kampfjets rasch beschafft werden können.

Es war nicht einfach angesichts dieser Tragödie, die weiteren Geschäfte auf der Traktandenliste der Session zu bearbeiten. Alles war von der Tragik des Krieges in Europa überschattet. Der Ständerat hat in der Schlussabstimmung 16 Vorlagen (unter anderem Veloweggesetz, Änderung des Militärgesetzes, Ablehnung der Massentierhaltungs-Initiative) angenommen. Daneben wurde eine grosse Anzahl von Motionen, Postulaten und Interpellationen behandelt. So wurden auch zwei Postulate von uns Urner Standesvertretern an den Bundesrat überwiesen.

Mein Postulat, dass die Leistungen der Schweiz zu Gunsten der EU – als Teil einer künftigen Verhandlungsstrategie – bekannt und bezifferbar sein sollen, wurde vom Ständerat überwiesen. Der Bundesrat muss jetzt über diese Leistungen Bericht erstatten. Ich denke dabei an die Leistungen und Investitionen im Bereich des alpenquerenden Transitverkehrs (Güter- und Individualverkehr) wie jene für den Bau der Neat, die Sanierung des Gotthard-Strassentunnels, die Sanierungen der Transitstrassen wegen übermässiger Belastungen durch den Transitverkehr, Staustunden und CO2.

Aber ich denke auch an die Leistungen der Schweiz im Bereich des Stromtransits, zur Bereitstellung der Trassen und deren (un-)genügenden Abgeltungen durch die EU. Mit dem Postulat Dittlis zum touristischen Verkehr soll der Bundesrat zusammen mit der Wissenschaft und den zuständigen nationalen Dachorganisationen eine Definition für den touristischen Verkehr erarbeiten. Dieser touristische Verkehr soll in Zukunft systematisch erfasst werden.

In einer Motion zur Wohneigentumsförderung fordere ich den Bundesrat auf, Wege aufzuzeigen, wie selbstbewohntes Wohneigentum gefördert werden kann. Obwohl die Wohneigentums­preise stark gestiegen sind, haben die laufenden Kosten für Wohneigentümer in den letzten Jahren nicht zugenommen. Durch die attraktiven Finanzierungskonditionen ist Wohneigentum im Vergleich zum Wohnen in einer Mietwohnung finanziell laufend attraktiver geworden. Denn die Mieten haben bis Mitte des letzten Jahrzehnts gleichzeitig weiter zugenommen. Über 25 Prozent der Kosten kann heute sparen, wer anstelle einer Mietwohnung in ein vergleichbares Eigenheim zieht.

Nur: Wer nicht über viel Geld verfügt und auch nicht über Erbschaften an solches gelangen kann, hat kaum Aussichten, heute noch Eigentümer zu werden und damit zu profitieren. Das ist ein Missstand, denn unter der tiefen Wohneigentumsquote leiden jüngere Haushalte mit weniger finanziellen Mitteln gleich doppelt. Sie können nicht von den tieferen Wohnkosten im Vergleich zur Mietwohnung profitieren und der Zugang zu den Wertsteigerungen, die Immobilien ermöglichen, bleibt ihnen verwehrt. Mit meiner Motion fordere ich deshalb den Bundesrat auf, Massnahmen zu ergreifen, die den Kauf von selbstbewohntem Eigentum fördern und erleichtern.