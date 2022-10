Tribüne Heftige Diskussion unter der Bundeskuppel Nationalrat Simon Stadler schaut auf wichtige Themen der vergangenen Herbstsession der eidgenössischen Räte zurück. Simon Stadler, Nationalrat CVP/Mitte 09.10.2022, 17.20 Uhr

Der Urner Nationalrat Simon Stadler. Bild: Urner Zeitung

National- und Ständerat befassten sich in der vergangenen Herbstsession intensiv mit energiepolitischen Themen – unter anderem ging es um die Gletscher-Initiative und den indirekten Gegenvorschlag. Es herrschte im Parlament ein grosser Konsens darüber, dass mit energetischen Gebäudesanierungen und dem Ersetzen von Ölheizungen viel CO 2 eingespart werden könnte. Damit dies gelingt und dies für die Bevölkerung finanziell tragbar ist, will das Parlament mit dem indirekten Gegenvorschlag künftig gezielt Unterstützungsbeiträge in der Höhe von rund 200 Millionen Franken pro Jahr ausschütten. Eine gute Sache!

Energiewende auf dem Buckel der Bergbevölkerung?

Bei der Debatte um den Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative wurde es emotional. Der National- und Ständerat gaben grünes Licht für die Erhöhung der Grimsel-Staumauer und starteten zugleich eine Solar-Offensive. Solarfarmen in den Bergen wie die geplanten Anlagen bei Gondo und Grengiols im Wallis sollen künftig die Winterlücke bei der Stromversorgung schliessen. Die Verfahren zur Bewilligung von Energieprojekten sollen beschleunigt werden.

Grundsätzlich unterstütze ich die Stossrichtung des Parlaments, erneuerbare Energien zu fördern. Auch bin ich der Ansicht, dass es künftig nicht mehr 20 Jahre dauern darf, bis der Bau einer Windkraftanlage bewilligt wird. Doch ich habe Mühe damit, dass nun alle Projekte ohne Rücksicht auf Verluste mit Dringlichkeitsrecht durchgeboxt werden sollen, zumal die nun geplanten Projekte absolut keinen Beitrag an allfällige Stromengpässe in diesem Winter mehr leisten können und der nun eingeschlagene Weg verfassungsmässig auf wackeligen Beinen steht. Wir dürfen nicht vergessen, Solarfarmen in den Bergen liefern nicht nur sauberen Strom, sondern sie stellen auch einen Eingriff in die Landschaft dar. Allein der Bau der freistehenden Solarfarm Grengiols benötigt eine Fläche in der Grösse von 700 Fussballfeldern. Es braucht also meiner Meinung nach künftig bei allen Projekten ein umsichtiges Abwägen verschiedener Interessen. Es darf zudem nicht sein, dass die Berggebiete allein die Lasten der Energiewende tragen müssen. Für mich gehören deshalb Projekte in den Agglomerationen und im Mittelland in eine nächste Vorlage.

Kaufkraft stärken

Die Teuerung macht der Wirtschaft und vielen Bürgerinnen und Bürgern derzeit zu schaffen. Die Mitte hatte daher in einer Motion gefordert, die Teuerung der AHV-Renten ab dem 1. Januar 2023 voll auszugleichen. Das Parlament folgte dem Vorstoss. Davon profitieren nun auch die Bezügerinnen und Bezüger von IV-Renten oder Ergänzungsleistungen. Sie sind von der Preissteigerung besonders betroffen. Neben der Teuerung sind auch die Gesundheitskosten eine grosse Belastung für den Mittelstand und für Familien. Der Nationalrat beschloss daher, die Prämienverbilligungen vorübergehend zu erhöhen. Ich hoffe, dass nun auch der Ständerat Handlungsbedarf sieht.

Die Dörfer vom Verkehr entlasten

Auch die Verkehrssituation im Urner Oberland wurde zum Thema im Nationalratssaal. In den Sommermonaten versuchen immer mehr Reisende, den Stau auf der Autobahn zu umfahren und sorgten damit regelmässig für Verkehrschaos auf der Kantonsstrasse. Mit diesem Problem ist das Urner Oberland nicht alleine. Auch Dörfer in anderen Alpenkantonen entlang der Nord-Süd-Achsen kennen die Problematik. Ich habe nun dazu im Nationalrat ein Postulat eingereicht. Support erhielt ich dabei von sämtlichen Nationalrätinnen und Nationalräten der Kantone Graubünden, Tessin, Wallis sowie des Berner Oberlands. Sie haben alle meinen Vorstoss mitunterzeichnet. Wir fordern vom Bundesrat, Massnahmen zu ergreifen, um die betroffenen Dörfer zu entlasten – und zwar bald.

Mehr Jugendschutz bei Videospielen

Als ich noch als Lehrer unterrichtete, habe ich mit Eltern oft über den Umgang ihrer Kinder mit Videospielen oder Filmen diskutiert. Durch Smartphones und Onlineplattformen wird es für Eltern schwieriger, stets zu wissen, was ihre Kinder im Netz konsumieren. Als Sprecher unserer Fraktion durfte ich mich nun über mehrere Sessionen hinweg für ein zeitgemässes Jugendschutzgesetz einsetzen. Dieses Gesetz schafft jetzt Regeln – etwa eine schweizweit einheitliche Alterszulassung für Filme und Videospiele. Das neue Gesetz unterstützt zudem die Eltern, indem zukünftig Präventionsprogramme vom Bund finanziell unterstützt werden können.