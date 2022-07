Trockenperiode «Auch mal zu zweit aufs WC gehen»: So wirken Urner Hüttenwarte dem Wassermangel entgegen Die meisten Warte der Urner SAC-Hütten sitzen (noch) nicht auf dem Trockenen. Doch auch hier wird die Situation an einigen Orten zunehmend kritisch. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Während die anhaltend hohen Temperaturen für viele nichts anderes sind als eine mehr oder minder gut aushaltbare Wetterperiode, führen sie bei manchen zu ernsthaften Problemen. So berichtete Tele 1 kürzlich über die Suniggrathütte in Uri, die stark unter Wassermangel leidet.

Ein randvoller Trog: Bald nur noch Wunschdenken? Das Wasser wird in den Bergen mancherorts knapp. Symbolbild: Getty Images

Betroffen sind vor allem jene Hütten, die normalerweise mit dem Schmelzwasser tauender Schneefelder versorgt werden und über keinen Zugang zu Gletscher-, Bach- oder Quellwasser verfügen.

Aufgrund des geringen Schneefalls im Winter und der bereits warmen Temperaturen im Frühjahr sind die wasserspendenden Schneefelder jedoch bereits vielerorts gänzlich geschmolzen. Die gesammelten Wasserreserven leeren sich rasant. Eine Umfrage bei den Urner SAC-Hütten zeigt: Mancherorts sieht es gut aus mit den Wasserreserven – andernorts nicht.

«Wir haben kein Problem», heisst es beispielsweise bei der Rotondohütte. Diese wird von einem Gletschersee mit Wasser beliefert, wodurch die Versorgung auch die kommenden Jahre sichergestellt sein sollte. Ähnliches vernimmt man von der Sidelenhütte, die ebenfalls von Gletscherwasser profitiert.

Und auch die Voralphütte sei derzeit noch «in der komfortablen Situation, über genügend Wasser zu verfügen», heisst es. Grund dafür ist eine zuverlässige Quelle aus dem Felsen. «Wir merken zwar schon, dass weniger Wasser kommt als noch vor einem Monat», sagt Hüttenwart Sepp Herger. Ungewöhnlich sei das für die Sommermonate jedoch nicht.

Wasserversorgung wird in Planung des Hüttenumbaus einbezogen

Genügend Reserven habe auch die Leutschachhütte, jedoch mache sich die Trockenheit hier anderweitig spürbar. «Wir sammeln im Sommer jeweils wilden Schnittlauch, der an Bächen und anderen feuchten Stellen wächst», sagt Hüttenwartin Andrea Furrer. Solche Stellen sind derzeit rar, und entsprechend mager fiel die Ernte heuer aus.

Laut Rita Streiff verfüge die Etzlihütte über eine sehr gute Sommerwasserquelle. «Auf diese können wir uns wohl auch noch die kommenden Jahre verlassen», sagt sie. Bei einem nächsten Umbau würde die Wasserversorgung jedoch sicher in der Planung berücksichtigt. «Ein Umweltexperte hat nämlich gesagt, dass das Wasser früher oder später auch hier knapp werden wird», so Streiff.

Mit Pickel und Schaufel soll ein Bach umgeleitet werden

Ganz so gut wie bei Rotondohütte, Sidelenhütte und Co. sieht es nicht überall in Uri aus. Einige Hüttenwarte bekommen die Folgen der Trockenperiode deutlich zu spüren. «Bei uns kommt noch Wasser, aber wenig», sagt Petra Gisler von der Chelenalphütte. Um Strom zu produzieren, reiche es nicht mehr. Kochen gehe gerade noch.

Eine Prognose zu stellen, wie lange die Reserven noch reichen könnten, sei schwierig. In den nächsten Tagen kämen Vertreter der SAC-Sektion Aarau, zu der die Hütte gehört, auf die Chelenalp. Man werde versuchen, mit Pickel und Schaufel einen Bach umzuleiten, der die Hütte mit zusätzlichem Wasser versorgen soll. «Aber im Moment sieht es nicht sehr gut aus», so Gisler weiter.

Auf der Chelenalp soll ein Bach umgeleitet werden, der die Hütte künftig mit mehr Wasser versorgen würde. Archivbild: PD

Strom gewinne man derzeit durch die Solaranlagen, jedoch könne es sein, dass künftig auch das Stromaggregat häufiger zum Einsatz komme. «Man denkt jetzt schon ein bisschen weiter», sagt Gisler. Etwa, wie es bis Ende Saison mit den Wasserreserven aussehen werde. Oder was man mit den schmutzigen Küchentüchern macht, wenn man nicht mehr waschen könne. Gisler kann beides noch nicht wirklich beantworten.

Hälfte des Wasservorrats ist aufgebraucht

Um ähnliche Dinge dürften auch Andrin Kambers Gedanken kreisen. Am Telefon macht der Hüttenwart jedoch einen einigermassen gelassenen Eindruck. Auf die Frage hin, wie es um den Wasservorrat in der Dammahütte stehe, witzelt er: «Bringst du mir ein bisschen hoch?»

Die Hütte verfüge über keinen Zugang zu einer Quelle und werde lediglich mit Regen- und Schmelzwasser versorgt. Die Tanks von insgesamt 12’000 Litern Fassungsvermögen brauche man nun auf, rund die Hälfte sei noch übrig. Erfahrungsgemäss reiche das für etwa zwei Wochen.

In der Dammahütte wird's knapp mit dem Wasser. Archivbild: Eveline Beerkircher

«Kontrovers sind unsere Spültoiletten», sagt Kamber. Diese habe man mittlerweile tagsüber für die Besucherinnen und Besucher geschlossen. Abends öffne man sie für jene Gäste, die über Nacht bleiben. «Aber auch an sie appellieren wir, mal zu zweit aufs WC zu gehen.» So müsse nur einmal gespült werden. Viel mehr machen könne man ohnehin nicht. «Im allerschlimmsten Fall müssten wir halt einen neuen Wassertank mit dem Helikopter hochfliegen lassen, damit wir als Hüttenwarte über die Runden kommen», so Kamber.

Langfristig sei das aber keine Lösung. Er begründet: «In ein paar hundert Jahren trügen dann genau diese Flüge dazu bei, dass es noch weniger Wasser gibt.» Wichtig sei vor allem, Anfang Saison so viel Wasser wie möglich zu sammeln. Dass dieses baldmöglichst wieder vom Himmel fällt – und zwar länger und somit nachhaltiger als nur sintflutartig während eines Sommergewitters –, bleibt aus Sicht vieler Hüttenwarte zu hoffen.

