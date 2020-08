Trotz Coronafällen in Andermatt: Situation ist laut Sonderstab stabil – Contact Tracing wird ausgebaut

Der Sonderstab Covid-19 Exit nimmt Stellung zu den aktuellen Entwicklungen des Coronavirus. Um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen, verfolgt der Kanton Uri die Fälle weiter zurück als bisher – und nimmt damit eine Pionierrolle ein.

Nino Gisler 18.08.2020, 18.24 Uhr

Die Coronasituation scheint im Kanton Uri labil zu sein. Am Montag teilte der Sonderstab Covid-19 Exit mit, dass zwei Gastrobetriebe in Andermatt aufgrund von Corona-Ansteckungen ihre Türen vorübergehend dicht machen mussten. Aktuell gelten sieben Fälle als aktiv, 71 Personen befinden sich in Quarantäne. Bereits im Juli sorgte das Virus in Uri für Schlagzeilen, als Fälle an einer Schule und bei der Firma Dätwyler bekannt wurden.



Bei den beiden betroffenen Gastrobetrieben in Andermatt handle es sich um ein Hotel und ein Restaurant, erklärt ein Sprecher des kantonalen Sonderstabs auf Anfrage. Genauere Angaben dazu macht er nicht. Weitere Betriebe seien in Andermatt nicht betroffen. Zurzeit gebe es keine Einschränkungen für Touristen oder Gäste in Andermatt. Der Sprecher räumt ein:

«Das Contact Tracing ist bei Gastronomiebetrieben nur so gut, wie die Listen geführt werden.»

Bei Gastronomiebetrieben komme es darauf an, ob neben dem Personal auch Gäste einen engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Wenn dies der Fall sei, hänge vieles davon ab, ob die Erhebung der Kontaktdaten bei den Gästen vollständig und richtig erfolgt ist.

Derzeit befinden sich rund 50 Personen aufgrund von Kontakten mit positiv getesteten Personen in Quarantäne. 20 Personen seien aufgrund einer Ferienrückkehr aus einem Risikogebiet in Quarantäne. Derzeit ist die Lage im Kanton Uri gemäss Sonderstab unter Kontrolle.

Kanton Uri wagt Schritt als erster

Bei der Rückverfolgung der Coronafälle spielt das Contact Tracing eine entscheidende Rolle. Bisher wurden alle Kontakte der letzten 48 Stunden zurückverfolgt. Doch gemäss einer Meldung von «SRF News» basiert diese Frist auf einem Rechenfehler. Laut einer Studie der ETH Zürich sind Corona-Infizierte früher ansteckend als bisher gedacht. So sollen mit der bisherigen Zwei-Tages-Frist nur rund 60 Prozent der Ansteckungen vor Bemerken der ersten Symptome erwischt worden sein. Die Evaluation des BAG zur Studie ist noch ausstehend. Sebastian Bonhoeffer, ETH Professor und Mitglied der wissenschaftlichen Task-Force, erklärt gegenüber SRF, dass die Task-Force mit dem BAG über die Studie diskutieren wird und anschliessend weitere Schritte beschlossen werden.



Dennoch reagiert nun Uri als erster Kanton. Das Contact Tracing wird von zwei auf vier Tage ausgeweitet. Auf Anfrage erklärt der Sonderstab, dass der Alleingang wohlüberlegt sei. So sollen wertvolle praktische Erfahrungen gesammelt werden, ob und was für Auswirkungen eine verlängerte Contact-Tracing-Frist auf die Ressourcen des Kantons haben. Die gesammelten Ergebnisse werden anschliessend mit dem BAG und den Kantonen ausgetauscht und besprochen. Um eine Überbelastung des kantonalen Contact-Tracing-Netzes zu vermeiden, wurde das Kontaktmanagement flexibel und modular aufgebaut.

Der Sonderstab Covid-19 Exit bittet die Urner Bevölkerung, weiterhin achtsam zu sein. Nach wie vor einzuhalten sind die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes. Bei der Einhaltung von Schutzkonzepten bestehe kein Raum für Nachlässigkeiten. Im Moment seien aber keine weiteren Massnahmen geplant. Die Lage werde aber laufend beobachtet und beurteilt.



Der Sonderstab «Covid-19 Exit» wird weiterhin wichtige Informationen auf www.ur.ch/coronavirus publizieren.