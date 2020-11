Trotz Verkauf – Ruag-Arbeitsplätze in Uri sind gefährdet Die Thommen Group AG übernimmt die Ruag Environment AG. Rund 100 Arbeitsplätze sind gesichert – aber nur vorerst. Markus Zwyssig 02.11.2020, 16.05 Uhr

Das Ruag-Areal im Rynächt. Die Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 2. 11. 2020)

Die Ruag verabschiedet sich immer mehr aus dem Kanton Uri. Vielen Angestellten steht ein markanter Wechsel und eine ungewisse Zukunft bevor. Die Ruag MRO Holding AG hat die Ruag Environment AG an die Thommen Group AG verkauft. «Mit dem Verkauf und den dadurch entstehenden Synergie-Effekten kann der Betrieb vorerst aufrechterhalten bleiben», heisst es in einer Mitteilung der Ruag. Im Verlauf der nächsten drei Jahre wird die Tätigkeit auf die Betriebe der Thommen Gruppe, insbesondere die Immark AG, verlagert. Somit könne eine Schweizer Lösung im Bereich des Elektronikrecyclings nachhaltig sichergestellt werden, heisst es in der Mitteilung vielversprechend. Doch trügt der Schein?

Entsorgung, Recycling und Rückproduktion: Preisentwicklung hat sich stark verschlechtert

Seit der Aufteilung des Schweizer Technologiekonzerns in zwei unabhängig voneinander operierende Unternehmen fokussiere sich die Ruag MRO Holding AG (Schweizer Teil) auf ihre Kernkompetenzen, die Sicherstellung der Ausrüstung der Schweizer Armee. Die Ruag betreibt schweizweit insgesamt 15 Standorte. «Die Ruag Environment AG konnte ihren Betrieb in Altdorf nicht rentabel gestalten, dies trotz zahlreicher Investitionen seitens Ruag», sagt Ruag-Mediensprecherin Kirsten Hammerich. Der Grund: «Die Preisentwicklung in den zentralen Geschäftsbereichen Entsorgung, Recycling und Rückproduktion hat sich in den vergangenen Jahren stark verschlechtert.» Die Ruag habe alle vorhandenen Optionen vertieft geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass der gewählte Schritt mit dem Übergang an die Thommen Group AG gesamthaft am vorteilhaftesten sei. Verbunden ist das mit einem Namenswechsel: Die Ruag Environment AG wird in Immark AG Schattdorf umbenannt.

Der Ruag sei es wichtig, eine möglichst sozialverträgliche Lösung zu finden, wird in der Mitteilung weiter versichert. Sollte es zu einem Stellenabbau kommen, werde trotz des Verkaufs an die Thommen Group AG der Sozialplan von Ruag Anwendung finden.

Die Ruag Environment AG verarbeitet am Standort Altdorf Elektroschrott und Kühlgeräte. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 100 fest angestellte sowie 39 temporäre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses wird von einem schweizweiten Netzwerk von 19 Zerlegebetrieben in der ganzen Schweiz unterstützt. Zudem sind im Kanton Uri bei Ruag Real Estate rund 20 Mitarbeiter beschäftigt, bei der Munitions-Entsorgung sind es rund 25 Vollzeitstellen.

Die Thommen Gruppe betreibt an zehn Standorten in der Schweiz Betriebe, die vornehmlich im Recycling von Eisenschrott und Nicht-Eisen-Metallen tätig sind. Darüber hinaus ist Metallum als Teil der Thommen Gruppe im internationalen Handel tätig und verfügt über Standorte in Belgien, Deutschland und Italien. Die Immark AG, ebenfalls Teil der Thommen Gruppe, zählt zu den Pionieren im Recycling von Elektronikschrott in der Schweiz. Die Thommen Gruppe beschäftigt insgesamt rund 600 Mitarbeiter.

Gewerkschaft spricht sogar von 200 Betroffenen

Ganz und gar nicht einverstanden mit dem Verkauf ist André Müller, Regionalsekretär der Gewerkschaft Syna. Er spricht denn auch Klartext:

«In den vergangenen 20 Jahren hat die Ruag im Kanton Uri rund 800 Stellen abgebaut. Keine einzige neue Stelle ist zusätzlich dazu gekommen.»

Müller ist überzeugt: «Die Stellen sind noch für drei, allenfalls aber auch nur eineinhalb Jahre gesichert.» Der Gewerkschaft seien aber zurzeit die Hände gebunden. Er hofft nun auf die Urner Regierung. «Diese wird oft viel zu spät von den Firmen über ihre Vorhaben informiert», so Müller. Er pocht darauf, dass sie sich nicht nur für die neuen, sondern vor allem auch für die bestehenden Arbeitsplätze einsetzt.

Hauptaktionär der Ruag sei der Bund, betont Müller. «Früher setzte man sich dafür ein, dass in den Randregionen Arbeitsplätze geschaffen werden.» Dies vermisst der Gewerkschafter heute. Einzig Ruag Real Estate floriere im Kanton Uri. «Mit Liegenschaften, die man damals von Uri günstig erhalten hat, wird jetzt noch viel Geld verdient.»