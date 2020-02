«Tunggel» prophezeit frühen und schönen Sommer Im Bärenboden fand die Narrenzeit ihren Abschluss. Paul Gwerder 26.02.2020, 16.26 Uhr

Bereits nach 3 Minuten 28 Sekunden explodierte der «Tunggel». Bild: Paul Gwerder (Erstfeld, 25. Februar 2020)

Am Dienstag um 19 Uhr starteten die Erstfelder Katzenmusiker zu ihrem letzten Auftritt an der Fasnacht 2020. Sie zogen vom Gemeindehaus via Friedheimstrasse Richtung Bärenboden. Alle Teilnehmer trugen das weisse Hirthemd, dazu ein rotes Halstuch und eine schwarze Zipfelmütze.